https://ria.ru/20230713/zhirinovskiy-1883875700.html
Нейросеть "Жириновский" может стать членом ЛДПР, сообщил источник
Нейросеть "Жириновский" может стать членом ЛДПР, сообщил источник - РИА Новости, 13.07.2023
Нейросеть "Жириновский" может стать членом ЛДПР, сообщил источник
Нейросеть "Жириновский" может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре, об этом сообщил РИА Новости источник в партии. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:43
2023-07-13T03:43
2023-07-13T03:43
россия
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Нейросеть "Жириновский" может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре, об этом сообщил РИА Новости источник в партии. "На ближайший Съезд ЛДПР, который пройдет ориентировочно в декабре перед выборами президента, будет вынесен вопрос об исключительном решении – выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту "Владимир Жириновский", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что по уставу партии выдать документы можно только человеку, гражданину России, однако в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя партии.
https://ria.ru/20230630/zhirinovskiy-1881530446.html
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россия, владимир жириновский, лдпр
Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР
Нейросеть "Жириновский" может стать членом ЛДПР, сообщил источник
Нейросеть "Жириновский" на съезде партии может получить партбилет и стать членом ЛДПР