https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
Ученые спрогнозировали мощное землетрясение, угрожающее Турции
Ученые спрогнозировали мощное землетрясение, угрожающее Турции - РИА Новости, 13.07.2023
Ученые спрогнозировали мощное землетрясение, угрожающее Турции
Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:06
2023-07-13T04:06
2023-07-13T04:06
стамбул
турция
мраморное море
реджеп тайип эрдоган
в мире
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости, Заман Рамазанов. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. СМИ на этой неделе в очередной раз опубликовали заявление ученого Наджи Гёрюра, также входящего в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. "Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года – порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований", - пояснил эксперт. "Ничего нового в словах господина Гёрюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать", - отметил эксперт. По его словам, разработаны ряд сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться. Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган. "Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности – катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной", - пояснил Эйидоган. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города. Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган, в мире
Стамбул, Турция, Мраморное море, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Ученые спрогнозировали мощное землетрясение, угрожающее Турции
Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше 7
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости, Заман Рамазанов. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
СМИ на этой неделе в очередной раз опубликовали заявление ученого Наджи Гёрюра, также входящего в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
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"Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года – порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований", - пояснил эксперт.
"Ничего нового в словах господина Гёрюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать", - отметил эксперт.
По его словам, разработаны ряд сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.
Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйидоган.
"Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек, насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале
, Яловы, Бурсы
и других городов могут не считать, что они в безопасности – катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной", - пояснил Эйидоган.
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Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.
Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье.
В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган
рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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