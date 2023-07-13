Зеленский заявил о готовности заключать договоры по гарантиям безопасности
Зеленский заявил о готовности заключать договоры с партнерами по гарантиям безопасности
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе и что Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины.
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"Провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", — заявил Зеленский.
Он добавил, что Киев готовит "заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. "Готовим почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне", — подчеркнул Зеленский.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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