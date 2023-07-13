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В Госдуме считают, что даже Зеленский не понимает, чего от него хочет НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883937807.html
В Госдуме считают, что даже Зеленский не понимает, чего от него хочет НАТО
В Госдуме считают, что даже Зеленский не понимает, чего от него хочет НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
В Госдуме считают, что даже Зеленский не понимает, чего от него хочет НАТО
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что не считает реальным вступление Украины в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:12
2023-07-13T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
россия
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что не считает реальным вступление Украины в НАТО в ближайшее время, блок выставляет условия по принятию, но даже Владимиру Зеленскому не понятна их суть. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов, как рассказал ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. "Это уже даже не смешно: Украина получила план и отмену плана – можно, в принципе, отмечать это событие на Майдане Незалежности. Другое дело, что дальше обещаний и на этот раз ничего не продвинулось. Киев должен выполнить условия, только даже Зеленскому не понятно, какие именно. И приходится только натужно смеяться, когда (президент США Джо) Байден шутит про то, что "вы тут с нами застряли надолго", - сказал Журавлев. По его словам, всем ясно, что после окончания боевых действий "никакой Украины уже не будет", и принимать в альянс будет попросту некого.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия, алексей журавлев , госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме считают, что даже Зеленский не понимает, чего от него хочет НАТО

Депутат Журавлев: НАТО выставляет Зеленскому условия, суть которых неясна даже ему самому

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") рассказал РИА Новости, что не считает реальным вступление Украины в НАТО в ближайшее время, блок выставляет условия по принятию, но даже Владимиру Зеленскому не понятна их суть.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов, как рассказал ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
"Это уже даже не смешно: Украина получила план и отмену плана – можно, в принципе, отмечать это событие на Майдане Незалежности. Другое дело, что дальше обещаний и на этот раз ничего не продвинулось. Киев должен выполнить условия, только даже Зеленскому не понятно, какие именно. И приходится только натужно смеяться, когда (президент США Джо) Байден шутит про то, что "вы тут с нами застряли надолго", - сказал Журавлев. По его словам, всем ясно, что после окончания боевых действий "никакой Украины уже не будет", и принимать в альянс будет попросту некого.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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