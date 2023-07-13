https://ria.ru/20230713/zapret-1884055632.html

Совет Федерации рассмотрит закон о запрете смены пола 19 июля

Совет Федерации рассмотрит закон о запрете смены пола 19 июля - РИА Новости, 13.07.2023

Совет Федерации рассмотрит закон о запрете смены пола 19 июля

Сенаторы рассмотрят закон о запрете смены пола на пленарном заседании 19 июля, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда РФ. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:13

2023-07-13T18:13

2023-07-13T18:28

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Сенаторы рассмотрят закон о запрете смены пола на пленарном заседании 19 июля, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда РФ.Инициативой предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин.Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.

https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html

https://ria.ru/20230630/proekt-1881424798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет федерации рф