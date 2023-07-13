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В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов - РИА Новости, 13.07.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/yaroslavl-1884081517.html
В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов
В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов - РИА Новости, 13.07.2023
В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов
Число ночевок туристов в Ярославской области в первом полугодии 2023 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:23
2023-07-13T21:23
ярославская область
коммерческая недвижимость
ярославская область
некрасовский район
россия
михаил евраев
корпорация мсп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Число ночевок туристов в Ярославской области в первом полугодии 2023 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона, сообщает правительство региона. Сообщается, что правительство области подвело предварительные итоги развития туристической сферы региона в первом полугодии этого года. "По данным муниципальных образований, с ночевкой в Ярославской области за этот период останавливались более 676 тысяч гостей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% – до 1,3 миллиона – увеличилось и само число ночевок, которые в общей сложности провели туристы в регионе", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что туристы выбирают для ночевки не только крупные города, но и районы. "При этом до сих пор в регионе сохраняется проблема с нехваткой мест размещения… Для решения этой проблемы участвуем в нацпроектах и госпрограммах, привлекаем инвесторов, предоставляем региональные меры поддержки. Одна из последних инициатив – 50-процентный кешбэк на строительство гостиниц, музеев, кафе в тех районах региона, где сейчас этих объектов не хватает", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в регионе есть все возможности, чтобы рост турпотока продолжался, и чтобы число туристов увеличилось до 80 миллионов в год. По данным правительства области наибольшую динамику по количеству ночующих туристов показал Брейтовский район благодаря развитию туристической инфраструктуры и участию в программе субсидирования быстровозводимых модульных отелей в рамках реализации областным правительством нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Хорошие показатели продемонстрировали также Мышкинский и Некрасовский районы. "В Ярославской области для развития отрасли задействован целый спектр инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также госпрограммы с участием министерств РФ и Банка России. Представители турсферы могут получить льготные кредиты, обнуление НДС для гостиниц, действует антикризисная программа Корпорации МСП и Банка России и многое другое", – подчеркнул зампредседателя правительства региона Максим Авдеев.
https://ria.ru/20230617/muzey-1878890540.html
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коммерческая недвижимость, ярославская область, некрасовский район, россия, михаил евраев, корпорация мсп
Ярославская область, Коммерческая недвижимость, Ярославская область, Некрасовский район, Россия, Михаил Евраев, Корпорация МСП
В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов

В Ярославской области увеличилось число ночевок туристов

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Число ночевок туристов в Ярославской области в первом полугодии 2023 года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона, сообщает правительство региона.
Сообщается, что правительство области подвело предварительные итоги развития туристической сферы региона в первом полугодии этого года.
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«
"По данным муниципальных образований, с ночевкой в Ярославской области за этот период останавливались более 676 тысяч гостей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% – до 1,3 миллиона – увеличилось и само число ночевок, которые в общей сложности провели туристы в регионе", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что туристы выбирают для ночевки не только крупные города, но и районы.
«
"При этом до сих пор в регионе сохраняется проблема с нехваткой мест размещения… Для решения этой проблемы участвуем в нацпроектах и госпрограммах, привлекаем инвесторов, предоставляем региональные меры поддержки. Одна из последних инициатив – 50-процентный кешбэк на строительство гостиниц, музеев, кафе в тех районах региона, где сейчас этих объектов не хватает", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что в регионе есть все возможности, чтобы рост турпотока продолжался, и чтобы число туристов увеличилось до 80 миллионов в год.
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По данным правительства области наибольшую динамику по количеству ночующих туристов показал Брейтовский район благодаря развитию туристической инфраструктуры и участию в программе субсидирования быстровозводимых модульных отелей в рамках реализации областным правительством нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Хорошие показатели продемонстрировали также Мышкинский и Некрасовский районы.
"В Ярославской области для развития отрасли задействован целый спектр инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также госпрограммы с участием министерств РФ и Банка России. Представители турсферы могут получить льготные кредиты, обнуление НДС для гостиниц, действует антикризисная программа Корпорации МСП и Банка России и многое другое", – подчеркнул зампредседателя правительства региона Максим Авдеев.
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Ярославская областьКоммерческая недвижимостьЯрославская областьНекрасовский районРоссияМихаил ЕвраевКорпорация МСП
 
 
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