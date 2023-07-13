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Кандидаты на пост мэра Москвы

Кандидаты на пост мэра Москвы - РИА Новости, 13.07.2023

Кандидаты на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост мэра Москвы. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Кроме Сергея Собянина, на должность... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:06

2023-07-13T19:06

2023-07-13T19:06

инфографика

политика

москва

сергей собянин

борис чернышов (депутат)

леонид зюганов

мосгоризбирком

единая россия

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Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост мэра Москвы. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Кроме Сергея Собянина, на должность городского главы претендуют представители четырех партий: КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За Правду". Краткое досье на действующего мэра и его оппонентов — в инфографике Ria.ru.

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