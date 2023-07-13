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Кандидаты на пост мэра Москвы - РИА Новости, 13.07.2023
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19:06 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vybory-1884016865.html
Кандидаты на пост мэра Москвы
Кандидаты на пост мэра Москвы - РИА Новости, 13.07.2023
Кандидаты на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост мэра Москвы. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Кроме Сергея Собянина, на должность... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:06
2023-07-13T19:06
инфографика
политика
москва
сергей собянин
борис чернышов (депутат)
леонид зюганов
мосгоризбирком
единая россия
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Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост мэра Москвы. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Кроме Сергея Собянина, на должность городского главы претендуют представители четырех партий: КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За Правду". Краткое досье на действующего мэра и его оппонентов — в инфографике Ria.ru.
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политика, москва, сергей собянин, борис чернышов (депутат), леонид зюганов, мосгоризбирком, единая россия, выборы, инфографика, лдпр, партия "новые люди", кпрф, партия "справедливая россия - за правду"
Инфографика, Политика, Москва, Сергей Собянин, Борис Чернышов (депутат), Леонид Зюганов, Мосгоризбирком, Единая Россия, Выборы, ЛДПР, Партия "Новые люди", КПРФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Инфографика

Кандидаты на пост мэра Москвы

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Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост мэра Москвы. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года. Кроме Сергея Собянина, на должность городского главы претендуют представители четырех партий: КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За Правду". Краткое досье на действующего мэра и его оппонентов — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаПолитикаМоскваСергей СобянинБорис Чернышов (депутат)Леонид ЗюгановМосгоризбиркомЕдиная РоссияВыборыЛДПРПартия "Новые люди"КПРФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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