https://ria.ru/20230713/vsu-1883977332.html

Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы

Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы - РИА Новости, 13.07.2023

Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы

Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, заявил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:21

2023-07-13T14:21

2023-07-13T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

александр тарнавский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, заявил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN."Мы только что их получили, мы их еще не использовали", — сказал он.По словам генерала, в каких районах ВСУ будут использовать эти снаряды, определит командование.О передаче американских кассетных боеприпасов Украине 7 июля объявил президент США Джо Байден.Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае боеприпасы могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.Противники передачи такого оружия Украине нашлись даже в конгрессе США. Однопартийцы Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от Миннесоты Ильхана Омара, их применение нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883704908.html

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883656476.html

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883453370.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, александр тарнавский, ситуация в днр и лнр