Рейтинг@Mail.ru
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 13.07.2023 (обновлено: 15:52 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vsu-1883977332.html
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы - РИА Новости, 13.07.2023
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы
Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, заявил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:21
2023-07-13T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
александр тарнавский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_31e8edfd2dda40b1e5db7ba489bed00d.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, заявил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN."Мы только что их получили, мы их еще не использовали", — сказал он.По словам генерала, в каких районах ВСУ будут использовать эти снаряды, определит командование.О передаче американских кассетных боеприпасов Украине 7 июля объявил президент США Джо Байден.Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае боеприпасы могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.Противники передачи такого оружия Украине нашлись даже в конгрессе США. Однопартийцы Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от Миннесоты Ильхана Омара, их применение нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883704908.html
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883656476.html
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883453370.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_606:0:3218:1959_1920x0_80_0_0_085a2288ba0816e2b94e59fd4c06dfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, александр тарнавский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Александр Тарнавский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский генерал заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы

Бригадный генерал ВСУ Тарнавский подтвердил получение Киевом кассетных боеприпасов из США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, заявил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN.
«
"Мы только что их получили, мы их еще не использовали", — сказал он.
По словам генерала, в каких районах ВСУ будут использовать эти снаряды, определит командование.
О передаче американских кассетных боеприпасов Украине 7 июля объявил президент США Джо Байден.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
12 июля, 12:37
Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае боеприпасы могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Противники передачи такого оружия Украине нашлись даже в конгрессе США. Однопартийцы Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от Миннесоты Ильхана Омара, их применение нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Эксперт заявил, как следует расценивать новые поставки оружия Киеву
12 июля, 07:23
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Салливан: без кассетных бомб Киеву не хватит артиллерии для наступления
11 июля, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныАлександр ТарнавскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала