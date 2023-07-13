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Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:54
2023-07-13T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска несут рекордные потери на васильевском направлении запорожского фронта. За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами", - сказал Рогов. По его словам, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем. "На подходе уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации", - подчеркнул Рогов и добавил, что при отступлении противник также понес существенные потери. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html
https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ несут рекордные потери, пытаясь наступать на Васильевском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские войска несут рекордные потери на васильевском направлении запорожского фронта. За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами", - сказал Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Российский боец рассказал об идущих на убой солдатах ВСУ под Запорожьем
Вчера, 05:48
По его словам, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем. "На подходе уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации", - подчеркнул Рогов и добавил, что при отступлении противник также понес существенные потери.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
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"Это нескончаемый ад". Офицеры ВСУ раскрыли неудобную для Зеленского правду
12 июля, 16:16
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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