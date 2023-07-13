https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html

Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 13.07.2023

Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области

Украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:54

2023-07-13T12:54

2023-07-13T12:54

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска несут рекордные потери на васильевском направлении запорожского фронта. За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами", - сказал Рогов. По его словам, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем. "На подходе уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации", - подчеркнул Рогов и добавил, что при отступлении противник также понес существенные потери. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230713/shturm-1883880014.html

https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html

https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, ситуация в днр и лнр