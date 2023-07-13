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В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая - РИА Новости, 13.07.2023
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14:30 13.07.2023 (обновлено: 15:18 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vstrecha-1883979330.html
В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая
В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая - РИА Новости, 13.07.2023
В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:30
2023-07-13T15:18
в мире
сша
энтони блинкен
китай
цены на нефть
индонезия
ван и (политик)
си цзиньпин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Франс Пресс. "Рад Вас видеть", — сказал Блинкен при рукопожатии с китайским коллегой. Отмечается, что это их вторая встреча в последние месяцы. Ранее сообщалось, что Блинкен проведет встречу с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля. В июне Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.
https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html
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сша
китай
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в мире, сша, энтони блинкен, китай, цены на нефть, индонезия, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, США, Энтони Блинкен, Китай, Цены на нефть, Индонезия, Ван И (политик), Си Цзиньпин
В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая

AFP: в Джакарте началась встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД Китая Ван И

© AP Photo / Dita AlangkaraГоссекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время двусторонней встречи в Джакарте
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время двусторонней встречи в Джакарте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Dita Alangkara
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время двусторонней встречи в Джакарте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Франс Пресс.
"Рад Вас видеть", — сказал Блинкен при рукопожатии с китайским коллегой.
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Отмечается, что это их вторая встреча в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что Блинкен проведет встречу с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля.
В июне Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается.
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Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем
28 июня, 18:26
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.
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В миреСШАЭнтони БлинкенКитайЦены на нефтьИндонезияВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
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