https://ria.ru/20230713/vstrecha-1883979330.html

В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая

В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая - РИА Новости, 13.07.2023

В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:30

2023-07-13T14:30

2023-07-13T15:18

в мире

сша

энтони блинкен

китай

цены на нефть

индонезия

ван и (политик)

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883979539_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a81361dd8637ca604050cc7070c9ca8c.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Франс Пресс. "Рад Вас видеть", — сказал Блинкен при рукопожатии с китайским коллегой. Отмечается, что это их вторая встреча в последние месяцы. Ранее сообщалось, что Блинкен проведет встречу с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля. В июне Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается. Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях. Однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.

https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html

https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html

https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html

сша

китай

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, энтони блинкен, китай, цены на нефть, индонезия, ван и (политик), си цзиньпин