В Джакарте началась встреча госсекретаря США и главы МИД Китая
AFP: в Джакарте началась встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД Китая Ван И
© AP Photo / Dita AlangkaraГоссекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время двусторонней встречи в Джакарте
© AP Photo / Dita Alangkara
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время двусторонней встречи в Джакарте
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начали встречу в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Франс Пресс.
"Рад Вас видеть", — сказал Блинкен при рукопожатии с китайским коллегой.
Отмечается, что это их вторая встреча в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что Блинкен проведет встречу с Ван И на полях саммита АСЕАН в Индонезии 13 июля.
В июне Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. По итогам встреч американский госсекретарь признал, что Китай и США не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций, работа по данному направлению продолжается.
Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии.