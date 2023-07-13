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Эрдоган сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе

Эрдоган сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе - РИА Новости, 13.07.2023

Эрдоган сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в августе. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:14

2023-07-13T01:14

2023-07-13T01:14

в мире

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в августе.По его словам, он хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции после его встречи с Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.Реакция МосквыДата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее указывал Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе."Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", - подчеркивал пресс-секретарь президента.Прошлогодний обменГлава ДНР Денис Пушилин в сентябре прошлого года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 — военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.После возвращения боевиков Киеву глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с главарями "Азова"* и деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Украине.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html

https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883252015.html

https://ria.ru/20230709/delimkhanov-1883158481.html

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в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато