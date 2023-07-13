https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884064784.html

Путин прокомментировал поставки ракет и танков Украине со стороны Запада

Путин прокомментировал поставки ракет и танков Украине со стороны Запада - РИА Новости, 13.07.2023

Путин прокомментировал поставки ракет и танков Украине со стороны Запада

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках Киеву ракет и танков, заявил в эфире канала "Россия 24", что они наносят ущерб, но ничего критического в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:17

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

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нато

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о поставках Киеву ракет и танков, заявил в эфире канала "Россия 24", что они наносят ущерб, но ничего критического в зоне боевых действий из-за них не происходит."Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты", - сказал Путин.Путин отметил, что "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть - западного производства, в том числе "Леопарды".Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией. В среду президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас "важнее всего".Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230712/vooruzheniya-1883724867.html

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украина, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, нато