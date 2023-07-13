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В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом - РИА Новости, 13.07.2023
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02:30 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vashington-1883873072.html
В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом
В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом - РИА Новости, 13.07.2023
В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом
Скрывавшийся от Секретной службы водитель сбил человека недалеко от Белого дома и монумента Вашингтона в американской столице, сообщает правоохранительное... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:30
2023-07-13T02:30
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Скрывавшийся от Секретной службы водитель сбил человека недалеко от Белого дома и монумента Вашингтона в американской столице, сообщает правоохранительное подразделение. "Днем в среду офицеры Секретной службы попытались на перекрестке улицы 17-й и Constitution Avenue остановить автомобиль с истекшей регистрацией. Подозреваемый показал, что намерен остановить автомобиль, но затем ускорился , проехав на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, переходивших дорогу", - говорится в сообщении Секретной службы. Одного из пешеходов доставили в критическом состоянии в больницу, где он скончался от полученных травм, говорится в сообщении. Место происшествия находится в непосредственной близости от Белого дома, прилегая к окружающему охраняемую зону забору. Кроме того, 17-я улица в указанном месте разделяет территорию Национальной аллеи, где часто много туристов, осматривающих вашингтонские достопримечательности. Как сообщает Секретная служба, спровоцировавшего ДТП водителя ищут правоохранительные органы.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне водитель насмерть сбил человека рядом с Белым домом

В Вашингтоне водитель, скрываясь от Секретной службы, насмерть сбил человека у Белого дома

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Скрывавшийся от Секретной службы водитель сбил человека недалеко от Белого дома и монумента Вашингтона в американской столице, сообщает правоохранительное подразделение.
«
"Днем в среду офицеры Секретной службы попытались на перекрестке улицы 17-й и Constitution Avenue остановить автомобиль с истекшей регистрацией. Подозреваемый показал, что намерен остановить автомобиль, но затем ускорился , проехав на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, переходивших дорогу", - говорится в сообщении Секретной службы.
Одного из пешеходов доставили в критическом состоянии в больницу, где он скончался от полученных травм, говорится в сообщении.
Место происшествия находится в непосредственной близости от Белого дома, прилегая к окружающему охраняемую зону забору. Кроме того, 17-я улица в указанном месте разделяет территорию Национальной аллеи, где часто много туристов, осматривающих вашингтонские достопримечательности.
Как сообщает Секретная служба, спровоцировавшего ДТП водителя ищут правоохранительные органы.
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