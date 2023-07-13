Байден ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Байден: вступление Украины в НАТО во время конфликта привело бы к третьей мировой войне
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Украина вступит в НАТО, но не во время конфликта, когда это может привести к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
"Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.