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Шеф Пентагона заявил, что по завершении конфликта Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ukraina-1884013030.html
Шеф Пентагона заявил, что по завершении конфликта Украина вступит в НАТО
Шеф Пентагона заявил, что по завершении конфликта Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Шеф Пентагона заявил, что по завершении конфликта Украина вступит в НАТО
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью CNN об уверенности в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:08
2023-07-13T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
ллойд остин
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью CNN об уверенности в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. "У меня нет сомнений, что это случится", - сказал Остин на соответствующий вопрос ведущего. Как заявил Остин, остальные участники альянса придерживаются такого же мнения, что показал прошедший в Литве саммит. По словам главы Пентагона, Украине для вступления в альянс нужны реформы, но "со временем они произойдут". Сроков возможного вступления в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения украинского конфликта должно идти насколько возможно быстро. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
сша
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в мире, сша, ллойд остин, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Ллойд Остин, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф Пентагона заявил, что по завершении конфликта Украина вступит в НАТО

Глава Пентагона Остин выразил уверенность, что Украина вступит в НАТО по окончании СВО

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью CNN об уверенности в том, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО.
"У меня нет сомнений, что это случится", - сказал Остин на соответствующий вопрос ведущего. Как заявил Остин, остальные участники альянса придерживаются такого же мнения, что показал прошедший в Литве саммит. По словам главы Пентагона, Украине для вступления в альянс нужны реформы, но "со временем они произойдут". Сроков возможного вступления в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения украинского конфликта должно идти насколько возможно быстро.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Истерический" саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
Вчера, 08:00
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
12 июля, 08:00
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛлойд ОстинУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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