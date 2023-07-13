https://ria.ru/20230713/ukraina-1883950141.html

"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО

"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО

На данный момент НАТО не может предложить Украине членство в альянсе, так как это сопряжено с огромными финансовыми затратами, заявил в интервью CNN бывший... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:06

2023-07-13T13:06

2023-07-13T14:34

в мире

украина

нато

андрей загороднюк

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йенс столтенберг

вильнюс

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МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. На данный момент НАТО не может предложить Украине членство в альянсе, так как это сопряжено с огромными финансовыми затратами, заявил в интервью CNN бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.“Мало кто ожидал немедленного вступления Украины в НАТО во время этого саммита. Я думаю, это было невозможно. Это (вступление в НАТО, — Прим.ред.) означало бы, что крупные страны Запада, поддерживающие нас, обязались бы вливать в Украину огромные инвестиции, которые они даже не могут себе представить”, — объяснил он.Экс-министр также отметил, что Киев ожидал получить более детальный и конкретный план по вступлению в альянс.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230713/okkupatsiya-1883894889.html

https://ria.ru/20230713/vypad-1883867768.html

украина

киев

вильнюс

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в мире, украина, нато, андрей загороднюк, киев, йенс столтенберг, вильнюс