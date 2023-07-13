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"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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13:06 13.07.2023 (обновлено: 14:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883950141.html
"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО
"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО
На данный момент НАТО не может предложить Украине членство в альянсе, так как это сопряжено с огромными финансовыми затратами, заявил в интервью CNN бывший... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:06
2023-07-13T14:34
в мире
украина
нато
андрей загороднюк
киев
йенс столтенберг
вильнюс
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МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. На данный момент НАТО не может предложить Украине членство в альянсе, так как это сопряжено с огромными финансовыми затратами, заявил в интервью CNN бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.“Мало кто ожидал немедленного вступления Украины в НАТО во время этого саммита. Я думаю, это было невозможно. Это (вступление в НАТО, — Прим.ред.) означало бы, что крупные страны Запада, поддерживающие нас, обязались бы вливать в Украину огромные инвестиции, которые они даже не могут себе представить”, — объяснил он.Экс-министр также отметил, что Киев ожидал получить более детальный и конкретный план по вступлению в альянс.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230713/okkupatsiya-1883894889.html
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в мире, украина, нато, андрей загороднюк, киев, йенс столтенберг, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Андрей Загороднюк, Киев, Йенс Столтенберг, Вильнюс
"Это было невозможно". На Украине признали неприятную правду о НАТО

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: НАТО не готова принять страну в свои ряды

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. На данный момент НАТО не может предложить Украине членство в альянсе, так как это сопряжено с огромными финансовыми затратами, заявил в интервью CNN бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
“Мало кто ожидал немедленного вступления Украины в НАТО во время этого саммита. Я думаю, это было невозможно. Это (вступление в НАТО, — Прим.ред.) означало бы, что крупные страны Запада, поддерживающие нас, обязались бы вливать в Украину огромные инвестиции, которые они даже не могут себе представить”, — объяснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
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Экс-министр также отметил, что Киев ожидал получить более детальный и конкретный план по вступлению в альянс.
На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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В миреУкраинаНАТОАндрей ЗагороднюкКиевЙенс СтолтенбергВильнюс
 
 
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