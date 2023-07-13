https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html

ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.07.2023

ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:04

2023-07-13T08:04

2023-07-13T08:04

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

сергей шойгу

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

безопасность

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 13 июл – РИА Новости. Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, ствольной артиллерии и посредством сбросов с БПЛА, рассказал журналистам военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Серый". "Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию", - рассказал боец. По его словам, украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС минометы, дроны-камикадзе, осуществляют сбросы с БПЛА. "Несколько раз в день бывают обстрелы", - уточнил он. Боец рассказал, что российские военные ведут боевую работу с целью выявления и уничтожения огневых позиций украинских войск. "Мы поднимаем дроны, находим их огневые позиции и передаем (их координаты), наносим огневое поражение. Работают минометы, ствольная артиллерия, танк", - рассказал боец. По его словам, значительной разницы в тактике и в интенсивности действий украинских войск до разрушения ГЭС и после него он не заметил. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html

https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , россия, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, безопасность