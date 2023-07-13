https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.07.2023
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
безопасность
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 13 июл – РИА Новости. Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, ствольной артиллерии и посредством сбросов с БПЛА, рассказал журналистам военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Серый". "Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию", - рассказал боец. По его словам, украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС минометы, дроны-камикадзе, осуществляют сбросы с БПЛА. "Несколько раз в день бывают обстрелы", - уточнил он. Боец рассказал, что российские военные ведут боевую работу с целью выявления и уничтожения огневых позиций украинских войск. "Мы поднимаем дроны, находим их огневые позиции и передаем (их координаты), наносим огневое поражение. Работают минометы, ствольная артиллерия, танк", - рассказал боец. По его словам, значительной разницы в тактике и в интенсивности действий украинских войск до разрушения ГЭС и после него он не заметил. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , россия, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Безопасность
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
Российский военный: ВСУ пытаются пробиться на левобережье Днепра в районе Каховской ГЭС
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 13 июл – РИА Новости. Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, ствольной артиллерии и посредством сбросов с БПЛА, рассказал журналистам военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Серый".
"Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию", - рассказал боец.
По его словам, украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС
минометы, дроны-камикадзе, осуществляют сбросы с БПЛА. "Несколько раз в день бывают обстрелы", - уточнил он.
Боец рассказал, что российские военные ведут боевую работу с целью выявления и уничтожения огневых позиций украинских войск. "Мы поднимаем дроны, находим их огневые позиции и передаем (их координаты), наносим огневое поражение. Работают минометы, ствольная артиллерия, танк", - рассказал боец.
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
По его словам, значительной разницы в тактике и в интенсивности действий украинских войск до разрушения ГЭС и после него он не заметил.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области
ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин
назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу
заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК
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