Рейтинг@Mail.ru
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.07.2023
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840866_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_5e91286015c0d66241df051f9680457f.jpg
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 13 июл – РИА Новости. Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, ствольной артиллерии и посредством сбросов с БПЛА, рассказал журналистам военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Серый". "Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию", - рассказал боец. По его словам, украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС минометы, дроны-камикадзе, осуществляют сбросы с БПЛА. "Несколько раз в день бывают обстрелы", - уточнил он. Боец рассказал, что российские военные ведут боевую работу с целью выявления и уничтожения огневых позиций украинских войск. "Мы поднимаем дроны, находим их огневые позиции и передаем (их координаты), наносим огневое поражение. Работают минометы, ствольная артиллерия, танк", - рассказал боец. По его словам, значительной разницы в тактике и в интенсивности действий украинских войск до разрушения ГЭС и после него он не заметил. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html
https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840866_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_54fc5c77033813a14252ec46446f7171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , россия, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Безопасность
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

Российский военный: ВСУ пытаются пробиться на левобережье Днепра в районе Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 13 июл – РИА Новости. Украинские войска прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, ведут разведку с воздуха, обстреливают территорию разрушенной станции из минометов, ствольной артиллерии и посредством сбросов с БПЛА, рассказал журналистам военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Серый".
"Противник периодически прощупывает нас, пускает дроны, пытается диверсии какие-то совершить, но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение, держимся, стоим, не пускаем на нашу территорию", - рассказал боец.
По его словам, украинские войска используют для атак на Каховскую ГЭС минометы, дроны-камикадзе, осуществляют сбросы с БПЛА. "Несколько раз в день бывают обстрелы", - уточнил он.
Боец рассказал, что российские военные ведут боевую работу с целью выявления и уничтожения огневых позиций украинских войск. "Мы поднимаем дроны, находим их огневые позиции и передаем (их координаты), наносим огневое поражение. Работают минометы, ствольная артиллерия, танк", - рассказал боец.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
30 июня, 12:04
По его словам, значительной разницы в тактике и в интенсивности действий украинских войск до разрушения ГЭС и после него он не заметил.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Эколог развеял слухи об опасности купания в Черном море из-за подрыва ГЭС
30 июня, 04:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияСергей ШойгуСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала