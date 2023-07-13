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В Румынии пройдут военные учения с участием флота НАТО

В Румынии пройдут военные учения с участием флота НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

В Румынии пройдут военные учения с участием флота НАТО

Многонациональные морские военные учения "Посейдон-2023" с участием девяти стран НАТО пройдут в Румынии с 14 по 21 июля, сообщает в четверг штаб румынских ВМС. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:45

2023-07-13T13:45

2023-07-13T13:45

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Многонациональные морские военные учения "Посейдон-2023" с участием девяти стран НАТО пройдут в Румынии с 14 по 21 июля, сообщает в четверг штаб румынских ВМС. "Более 750 военнослужащих ВМС Румынии, других структур системы национальной обороны, а также из Болгарии, Бельгии, Франции, Греции, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Турции проведут в период с 14 по 21 июля совместные мероприятия в военном порту Констанца и в учебных округах в западной части Черного моря в рамках многонациональных тактических учений "Посейдон-2023", организуемых ежегодно поочередно Румынией и Болгарией", - отмечается в сообщении пресс-службы ВМС Румынии. В ходе учений ВМС Румынии проведут испытания фрегата "Королева Мария", входящего в состав Сил готовности НАТО, также в морских учебных маневрах будет задействован минный тральщик "Вице-адмирал Константин Бэлеску", морской тральщик "Старший лейтенант Александру Аксенте", корвет "Адмирал Петре Бэрбуняну", корабль морской поддержки и вмешательства с водолазами Grozavul ("Суровый"), учебно-боевой самолет IAR-99 "Сокол", вертолет "Пума" и взвод сухопутных войск. Болгарию представят тральщики "Цибар" и "Шквал", Францию - патрульный самолет и саперы. США и Бельгия будут представлены подводными беспилотниками и отрядами саперов. Остальные страны будут представлены штабными офицерами и отрядами саперов. В заявлении говорится, что основными целями учений являются повышение уровня взаимодействия между командами, а также определение оценки и квалификации возможностей ВМС Румынии по выполнению миссий НАТО и ЕС, а также задач национальной обороны.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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румыния, болгария, бельгия, евросоюз, нато