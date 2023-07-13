https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела - РИА Новости, 13.07.2023
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела
Житель Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый в убийстве отца и дедушки, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей, признался в преступлении и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:41
происшествия
гатчинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Житель Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый в убийстве отца и дедушки, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей, признался в преступлении и показал, где спрятаны тела, сообщает областное следственное управление. В мае 2023 года региональный главк МВД РФ сообщал о задержании жителя Ленобласти по подозрению в убийстве 59-летнего отца и 87-летнего дедушки, о пропаже которых из поселка Орлино он сам ранее заявил в полицию. Как информировало ГУМВД, двойное убийство было совершено, чтобы скрыть кражу с карты дедушки 1,2 миллиона рублей. Тела убитых мужчина закопал "в неустановленном месте", сообщала тогда полиция. Как информирует СУ СК по Ленобласти, местному жителю было предъявлено обвинение по статье об убийстве, его арестовали. При этом обвиняемый "неоднократно менял показания, то отрицая свою причастность к совершению преступления, то признавая вину частично". "Местонахождение без вести пропавших длительное время не было установлено. Однако под тяжестью доказательств, собранных в ходе следствия… обвиняемый признался в совершенном преступлении… Также он указал место сокрытия тел", - говорится в сообщении. В настоящее время тела убитых обнаружены, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html
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происшествия, гатчинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область
Происшествия, Гатчинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела
Житель Гатчины, убивший отца и деда из-за денег, показал где искать их тела