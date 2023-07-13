Рейтинг@Mail.ru
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 13.07.2023 (обновлено: 20:41 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела - РИА Новости, 13.07.2023
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела
Житель Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый в убийстве отца и дедушки, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей, признался в преступлении и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:41
происшествия
гатчинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_367e09da306cbec8a0e5e11738bea198.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Житель Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый в убийстве отца и дедушки, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей, признался в преступлении и показал, где спрятаны тела, сообщает областное следственное управление. В мае 2023 года региональный главк МВД РФ сообщал о задержании жителя Ленобласти по подозрению в убийстве 59-летнего отца и 87-летнего дедушки, о пропаже которых из поселка Орлино он сам ранее заявил в полицию. Как информировало ГУМВД, двойное убийство было совершено, чтобы скрыть кражу с карты дедушки 1,2 миллиона рублей. Тела убитых мужчина закопал "в неустановленном месте", сообщала тогда полиция. Как информирует СУ СК по Ленобласти, местному жителю было предъявлено обвинение по статье об убийстве, его арестовали. При этом обвиняемый "неоднократно менял показания, то отрицая свою причастность к совершению преступления, то признавая вину частично". "Местонахождение без вести пропавших длительное время не было установлено. Однако под тяжестью доказательств, собранных в ходе следствия… обвиняемый признался в совершенном преступлении… Также он указал место сокрытия тел", - говорится в сообщении. В настоящее время тела убитых обнаружены, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html
https://ria.ru/20230630/zhivoder-1881517293.html
гатчинский район
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_0924a2fd55a926ba540e1cfc70db048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гатчинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область
Происшествия, Гатчинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ленинградская область
Житель Гатчины, убивший отца и деда, показал где искать их тела

Житель Гатчины, убивший отца и деда из-за денег, показал где искать их тела

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Житель Гатчинского района Ленинградской области, обвиняемый в убийстве отца и дедушки, чтобы скрыть кражу 1,2 миллиона рублей, признался в преступлении и показал, где спрятаны тела, сообщает областное следственное управление.
В мае 2023 года региональный главк МВД РФ сообщал о задержании жителя Ленобласти по подозрению в убийстве 59-летнего отца и 87-летнего дедушки, о пропаже которых из поселка Орлино он сам ранее заявил в полицию. Как информировало ГУМВД, двойное убийство было совершено, чтобы скрыть кражу с карты дедушки 1,2 миллиона рублей. Тела убитых мужчина закопал "в неустановленном месте", сообщала тогда полиция.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских
7 июля, 10:47
Как информирует СУ СК по Ленобласти, местному жителю было предъявлено обвинение по статье об убийстве, его арестовали. При этом обвиняемый "неоднократно менял показания, то отрицая свою причастность к совершению преступления, то признавая вину частично".
"Местонахождение без вести пропавших длительное время не было установлено. Однако под тяжестью доказательств, собранных в ходе следствия… обвиняемый признался в совершенном преступлении… Также он указал место сокрытия тел", - говорится в сообщении.
В настоящее время тела убитых обнаружены, говорится в сообщении.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Житель Алтая хвастался в соцсетях, что убил и съел собаку
30 июня, 17:28
 
ПроисшествияГатчинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала