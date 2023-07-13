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Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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21:38 13.07.2023 (обновлено: 22:24 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/turtsiya-1884082281.html
Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО
Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО
Турция пока не сказала да членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:38
2023-07-13T22:24
в мире
турция
нато
швеция
вильнюс
йенс столтенберг
евросоюз
омер челик
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Турция пока не сказала да членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.Президент Турции Тайип Эрдоган 10 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы."Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали да членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству", - сообщил Челик в интервью телеканалу Habertürk.По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре-ноябре."Позиция нашего президента в отношении борьбы с терроризмом очень четкая. В этом процессе мы будем рассматривать ход событий вместе со всеми нашими партийными группами, пока предложение (о ратификации) не поступит в парламент. Если соответствующие подразделения государства сделают представление: "Да, Швеция выполнила свои обязательства", а наш президент скажет: "Нас это устраивает", мы скажем "да". Это будет зарегистрировано волеизъявлением господина президента. Институты нашего государства и отношение нашего президента будут для нас решающими", - сказал Челик.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1884014957.html
https://ria.ru/20230713/khersh-1884016242.html
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в мире, турция, нато, швеция, вильнюс, йенс столтенберг, евросоюз, омер челик, нуман куртулмуш
В мире, Турция, НАТО, Швеция, Вильнюс, Йенс Столтенберг, Евросоюз, Омер Челик, Нуман Куртулмуш
Турция пока не согласилась на членство Швеции в НАТО

Турция пока не сказала "да" членству Швеции в НАТО, но согласилась открыть путь к процессу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Турция пока не сказала да членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Президент Турции Тайип Эрдоган 10 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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"Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали да членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству", - сообщил Челик в интервью телеканалу Habertürk.
По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре-ноябре.
«
"Позиция нашего президента в отношении борьбы с терроризмом очень четкая. В этом процессе мы будем рассматривать ход событий вместе со всеми нашими партийными группами, пока предложение (о ратификации) не поступит в парламент. Если соответствующие подразделения государства сделают представление: "Да, Швеция выполнила свои обязательства", а наш президент скажет: "Нас это устраивает", мы скажем "да". Это будет зарегистрировано волеизъявлением господина президента. Институты нашего государства и отношение нашего президента будут для нас решающими", - сказал Челик.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию своей заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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