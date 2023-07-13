https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html
Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма, заявил Минниханов
Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма, заявил Минниханов - РИА Новости, 13.07.2023
Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма, заявил Минниханов
Татарстан обладает огромным потенциалом для развития туризма, главное - создавать условия и инфраструктуру для загородного отдыха, заявил глава республики... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:51
2023-07-13T21:51
2023-07-13T21:51
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Татарстан обладает огромным потенциалом для развития туризма, главное - создавать условия и инфраструктуру для загородного отдыха, заявил глава республики Рустам Минниханов. Минниханов в четверг посетил загородный комплекс "Утрау" в Зеленодольском районе республики, где обсудил с предпринимательским сообществом развитие загородных объектов отдыха на территории региона. "Сегодня не обязательно куда-то уезжать… У нас есть уникальные места, например Голубые озера, реки Кама, Волга, Вятка, множество других уникальных природных богатств. Поэтому потенциал у нас огромный. Главное - создать условия и инфраструктуру", - сказал Минниханов в ходе встречи. Глава республики отметил, что в Татарстане проводится последовательная работа по созданию благоприятных условий для развития сферы туризма. Интенсивно развивается природный и загородный туризм. По его словам, реализуется много проектов, у каждого из них есть свои преимущества. По информации Института развития городов Татарстана, в республике инвестиции в сферу загородного туризма составили 3,3 миллиарда рублей. На территории Татарстана работают 42 объекта в 16 районах, создано 450 рабочих мест. За 2022-2023 годы здесь отдохнули более 80 тысяч гостей. В 2023-2025 годах в отрасль планируется привлечь еще 2,6 миллиарда рублей и создать 14 объектов в девяти районах. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022 году 18 объектов отдыха на природе получили 271 миллион рублей, из которых 220 миллионов рублей - федеральные средства, 51 миллион рублей выделен из республиканского бюджета. Кроме того, еще 16 миллионов рублей направлены на приобретение оборудования, инвентаря для проката, обустройство зон отдыха. "В этом году мы реализуем еще одну меру поддержки по созданию и развитию пляжей для объектов загородного отдыха. Общий лимит - более 177 миллионов рублей. На сегодня уже поддержано 14 проектов. Конкурс продолжается, в ближайшее время поддержку получат еще 7-8 проектов", - отметил Иванов.
https://ria.ru/20230706/filial-1882550735.html
https://ria.ru/20230518/tatarstan-1872578063.html
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма, заявил Минниханов
Глава республики Минниханов: Татарстан обладает огромным потенциалом развития туризма
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Татарстан обладает огромным потенциалом для развития туризма, главное - создавать условия и инфраструктуру для загородного отдыха, заявил глава республики Рустам Минниханов.
Минниханов в четверг посетил загородный комплекс "Утрау" в Зеленодольском районе
республики, где обсудил с предпринимательским сообществом развитие загородных объектов отдыха на территории региона.
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"Сегодня не обязательно куда-то уезжать… У нас есть уникальные места, например Голубые озера, реки Кама, Волга, Вятка, множество других уникальных природных богатств. Поэтому потенциал у нас огромный. Главное - создать условия и инфраструктуру", - сказал Минниханов в ходе встречи.
Глава республики отметил, что в Татарстане проводится последовательная работа по созданию благоприятных условий для развития сферы туризма. Интенсивно развивается природный и загородный туризм. По его словам, реализуется много проектов, у каждого из них есть свои преимущества.
По информации Института развития городов Татарстана, в республике инвестиции в сферу загородного туризма составили 3,3 миллиарда рублей. На территории Татарстана работают 42 объекта в 16 районах, создано 450 рабочих мест. За 2022-2023 годы здесь отдохнули более 80 тысяч гостей. В 2023-2025 годах в отрасль планируется привлечь еще 2,6 миллиарда рублей и создать 14 объектов в девяти районах.
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов
сообщил, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022 году 18 объектов отдыха на природе получили 271 миллион рублей, из которых 220 миллионов рублей - федеральные средства, 51 миллион рублей выделен из республиканского бюджета. Кроме того, еще 16 миллионов рублей направлены на приобретение оборудования, инвентаря для проката, обустройство зон отдыха.
"В этом году мы реализуем еще одну меру поддержки по созданию и развитию пляжей для объектов загородного отдыха. Общий лимит - более 177 миллионов рублей. На сегодня уже поддержано 14 проектов. Конкурс продолжается, в ближайшее время поддержку получат еще 7-8 проектов", - отметил Иванов.
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