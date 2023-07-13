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Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России - РИА Новости, 13.07.2023
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15:26 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/tseny-1883993501.html
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России - РИА Новости, 13.07.2023
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России
Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:26
2023-07-13T15:26
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. "По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - говорится в сообщении.
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россия
Россия
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России

Минтранс: аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по России летом не наблюдается

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты
Авиабилеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ.
"По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - говорится в сообщении.
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