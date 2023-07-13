https://ria.ru/20230713/tseny-1883993501.html

Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России

Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России - РИА Новости, 13.07.2023

Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России

Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:26

2023-07-13T15:26

2023-07-13T15:26

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. "По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

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