https://ria.ru/20230713/tseny-1883993501.html
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России - РИА Новости, 13.07.2023
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России
Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:26
2023-07-13T15:26
2023-07-13T15:26
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ. "По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
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россия
Минтранс не увидел аномально высоких скачков цен на авиабилеты по России
Минтранс: аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по России летом не наблюдается
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аномально высоких скачков цен на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается, сообщает Минтранс РФ.
"По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - говорится в сообщении.
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