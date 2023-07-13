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Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов - РИА Новости, 13.07.2023
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16:24 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/tramp-1884022476.html
Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов
Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов - РИА Новости, 13.07.2023
Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов
Две правозащитные группы обратились к официальным лицам нескольких штатов с призывом запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:24
2023-07-13T16:24
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
колорадо
калифорния
справки
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Две правозащитные группы обратились к официальным лицам нескольких штатов с призывом запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру в 2024 году на пост президента США за якобы имевшее место подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года, пишет издание Newsweek. "Группы Free Speech For People (FSFP) и Mi Familia Vota Education Fund написали письма секретарям штатов и должностным лицам избирательных комиссий в Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Мичигане, Массачусетсе, Нью-Йорке, Северной Каролине, Орегоне и Пенсильвании с требованием "выполнить свой долг", запретив Трампу участвовать в выборах следующего года за якобы нарушение 14-й поправки, связанное с его действиями во время теракта 6 января", - сообщает издание. Как пишет издание, третий раздел 14-й поправки, принятой после гражданской войны 1861-1865 годов, гласит, что лицо, "участвовавшее в мятеже или восстании" после принесения присяги в Конгрессе, не должно быть допущено к повторному выдвижению своей кандидатуры. По информации издания, Трамп не впервые сталкивается с призывами лишить его права баллотироваться на государственные должности за якобы нарушение третьего раздела 14-й поправки. Так, в конце 2022 года прогрессивная предвыборная группа MoveOn разместила в Интернете петицию с требованием лишить Трампа права баллотироваться в связи с утверждениями о том, что бывший президент и его союзники "планировали, поощряли и оплачивали преступный сговор, который вылился в мятеж 6 января". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Борьба за кресло в Белом доме начнется уже в январе. Трамп заявил о вступлении в президентское гонку еще в ноябре 2022 года. В апреле 2023 года действующий президент США Джо Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Фаворитом республиканских праймериз считается Трамп, но, по мнению наблюдателей, предъявленные ему обвинения могут серьезно повлиять на ход избирательной кампании экс-президента.
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, колорадо, калифорния, справки
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Колорадо, Калифорния, Справки
Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов

Активисты потребовали отстранить Трампа от выборов, обвиняя в подстрекательстве к мятежу

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Две правозащитные группы обратились к официальным лицам нескольких штатов с призывом запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру в 2024 году на пост президента США за якобы имевшее место подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года, пишет издание Newsweek.
"Группы Free Speech For People (FSFP) и Mi Familia Vota Education Fund написали письма секретарям штатов и должностным лицам избирательных комиссий в Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Мичигане, Массачусетсе, Нью-Йорке, Северной Каролине, Орегоне и Пенсильвании с требованием "выполнить свой долг", запретив Трампу участвовать в выборах следующего года за якобы нарушение 14-й поправки, связанное с его действиями во время теракта 6 января", - сообщает издание.
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Как пишет издание, третий раздел 14-й поправки, принятой после гражданской войны 1861-1865 годов, гласит, что лицо, "участвовавшее в мятеже или восстании" после принесения присяги в Конгрессе, не должно быть допущено к повторному выдвижению своей кандидатуры.
По информации издания, Трамп не впервые сталкивается с призывами лишить его права баллотироваться на государственные должности за якобы нарушение третьего раздела 14-й поправки. Так, в конце 2022 года прогрессивная предвыборная группа MoveOn разместила в Интернете петицию с требованием лишить Трампа права баллотироваться в связи с утверждениями о том, что бывший президент и его союзники "планировали, поощряли и оплачивали преступный сговор, который вылился в мятеж 6 января".
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Борьба за кресло в Белом доме начнется уже в январе. Трамп заявил о вступлении в президентское гонку еще в ноябре 2022 года. В апреле 2023 года действующий президент США Джо Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Фаворитом республиканских праймериз считается Трамп, но, по мнению наблюдателей, предъявленные ему обвинения могут серьезно повлиять на ход избирательной кампании экс-президента.
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