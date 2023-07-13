В Италии приняли решение закупить немецкие танки Leopard 2
В Минобороны Италии приняли решение закупить немецкие танки Leopard 2
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2
© AP Photo / Joerg Sarbach
РИМ, 13 июл - РИА Новости. Италия приняла решение закупить немецкие танки Leopard 2 в рамках перевооружения национальных вооруженных сил, сообщила в четверг в Палате депутатов заместитель министра обороны Изабелла Раути.
Отвечая на парламентский запрос со стороны оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд", Раути указала, что закупка танков германского производства будет включена в число расходов, которые предполагается предусмотреть в правительственном программном документе на 2023-2025 годы. При этом она отметила, что для удовлетворения как национальных потребностей, так и потребностей, налагаемых обязательствами НАТО, потребуются около 250 новых боевых машин.
В июне ежемесячный специализированный журнал Rivista Italiana Difesa опубликовал информацию о том, что правительство Джорджи Мелони в связи с вооруженным конфликтом на Украине планирует усилить национальные бронетанковые войска за счет закупки новых боевых машин германского производства. Такое решение обусловлено требованиями НАТО о совершенствовании европейских арсеналов альянса. По информации журнала, речь идет о закупке танков новейшей модификации А8, включающей в себя ряд систем активной защиты, на общую сумму от 4 до 6 миллиардов евро.
По данным римской газеты la Repubblica, в настоящее время Италия располагает примерно 200 танками Ariete 2, которые были построены еще в конце 1980-х годов, при этом менее 80 из них в настоящее время могут быть использованы в войсках. Согласно этой информации, предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги подписало контракт на модернизацию 150 танков Ariete 2 в целях оснащения их более мощными двигателями, современными электронными системами и улучшенной броней. Однако в итоге было также принято решение о закупке немецких Leopard 2.
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"Выбор почти обязательный: это единственный танк, который еще выпускается. Но в то же время он вызывает сомнения, поскольку речь все-таки идет об обновленном варианте машины, созданной в 1970-е годы, которая на Украине демонстрирует различные проблемы", - отмечает la Repubblica.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.