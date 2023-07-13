https://ria.ru/20230713/tanki-1884035766.html

В Италии приняли решение закупить немецкие танки Leopard 2

В Италии приняли решение закупить немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 13.07.2023

В Италии приняли решение закупить немецкие танки Leopard 2

Италия приняла решение закупить немецкие танки Leopard 2 в рамках перевооружения национальных вооруженных сил, сообщила в четверг в Палате депутатов заместитель РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:08

2023-07-13T17:08

2023-07-13T17:08

технологии

италия

джорджа мелони

нато

ситуация в днр и лнр

движение 5 звезд

марио драги

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852219883_0:243:3146:2013_1920x0_80_0_0_3a8a0711a7e78e713874e9ad0c448ad7.jpg

РИМ, 13 июл - РИА Новости. Италия приняла решение закупить немецкие танки Leopard 2 в рамках перевооружения национальных вооруженных сил, сообщила в четверг в Палате депутатов заместитель министра обороны Изабелла Раути. Отвечая на парламентский запрос со стороны оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд", Раути указала, что закупка танков германского производства будет включена в число расходов, которые предполагается предусмотреть в правительственном программном документе на 2023-2025 годы. При этом она отметила, что для удовлетворения как национальных потребностей, так и потребностей, налагаемых обязательствами НАТО, потребуются около 250 новых боевых машин. В июне ежемесячный специализированный журнал Rivista Italiana Difesa опубликовал информацию о том, что правительство Джорджи Мелони в связи с вооруженным конфликтом на Украине планирует усилить национальные бронетанковые войска за счет закупки новых боевых машин германского производства. Такое решение обусловлено требованиями НАТО о совершенствовании европейских арсеналов альянса. По информации журнала, речь идет о закупке танков новейшей модификации А8, включающей в себя ряд систем активной защиты, на общую сумму от 4 до 6 миллиардов евро. По данным римской газеты la Repubblica, в настоящее время Италия располагает примерно 200 танками Ariete 2, которые были построены еще в конце 1980-х годов, при этом менее 80 из них в настоящее время могут быть использованы в войсках. Согласно этой информации, предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги подписало контракт на модернизацию 150 танков Ariete 2 в целях оснащения их более мощными двигателями, современными электронными системами и улучшенной броней. Однако в итоге было также принято решение о закупке немецких Leopard 2. "Выбор почти обязательный: это единственный танк, который еще выпускается. Но в то же время он вызывает сомнения, поскольку речь все-таки идет об обновленном варианте машины, созданной в 1970-е годы, которая на Украине демонстрирует различные проблемы", - отмечает la Repubblica. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html

https://ria.ru/20230712/rvio-1883641241.html

италия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, италия, джорджа мелони, нато, ситуация в днр и лнр, движение 5 звезд, марио драги, киев, украина, сергей шойгу