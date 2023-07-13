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Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев - РИА Новости, 13.07.2023
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03:49 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ssha-1883875809.html
Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев
Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев - РИА Новости, 13.07.2023
Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев
Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:49
2023-07-13T03:49
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном документе главы государства. "Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов", - говорится в документе. Как отмечается, незаконное удержание американцев угрожает национальной безопасности США, внешней политике и экономике страны. Своим решением Байден продлил действие исполнительного указа, руководствуясь которым минфин США в апреле объявил о санкциях против разведывательного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции и повторных ограничениях против ФСБ РФ. В июне 2022 года Вашингтон сообщал о санкциях против ФСБ в связи со спецоперацией России на Украине.
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), корпус стражей исламской революции
США, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Корпус стражей исламской революции
Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев

Байден на год продлил режим ЧП в США из-за незаконно удерживаемых в мире американцев

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном документе главы государства.
«
"Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов", - говорится в документе.
Как отмечается, незаконное удержание американцев угрожает национальной безопасности США, внешней политике и экономике страны.
Своим решением Байден продлил действие исполнительного указа, руководствуясь которым минфин США в апреле объявил о санкциях против разведывательного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции и повторных ограничениях против ФСБ РФ. В июне 2022 года Вашингтон сообщал о санкциях против ФСБ в связи со спецоперацией России на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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СШАРоссияВашингтон (штат)В миреДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Корпус стражей исламской революции
 
 
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