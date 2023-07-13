https://ria.ru/20230713/ssha-1883875809.html

Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев

Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев - РИА Новости, 13.07.2023

Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T03:49

2023-07-13T03:49

2023-07-13T03:49

сша

россия

вашингтон (штат)

в мире

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в США в связи с незаконно удерживаемыми в мире американцами, указано в опубликованном документе главы государства. "Я продлеваю на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов", - говорится в документе. Как отмечается, незаконное удержание американцев угрожает национальной безопасности США, внешней политике и экономике страны. Своим решением Байден продлил действие исполнительного указа, руководствуясь которым минфин США в апреле объявил о санкциях против разведывательного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции и повторных ограничениях против ФСБ РФ. В июне 2022 года Вашингтон сообщал о санкциях против ФСБ в связи со спецоперацией России на Украине.

https://ria.ru/20230613/belorussiya-1877699556.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), корпус стражей исламской революции