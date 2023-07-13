https://ria.ru/20230713/spros-1884045219.html

Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ

Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ - РИА Новости, 13.07.2023

Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ

Свыше 160 крупных российских и иностранных компаний разместили на Цифровой платформе МСП.РФ свой спрос на продукцию копаний малого и среднего бизнеса, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:38

2023-07-13T17:38

2023-07-13T17:38

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Свыше 160 крупных российских и иностранных компаний разместили на Цифровой платформе МСП.РФ свой спрос на продукцию копаний малого и среднего бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Малый и средний бизнес может находить и откликаться на подходящие заявки. На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции", – отметил Исаевич в ходе селекторного совещания с регионами по развитию МСП, которое провел в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов. Исаевич уточнил, что Корпорация МСП подготовила необходимые методические рекомендации для усиления работы регионов по стимулированию спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП. В свою очередь, Белоусов поручил Корпорации МСП в трёхмесячный срок провести оценку эффективности работы, проделанной регионами. "Речь идёт не только о поддержке развития МСП, но и о выстраивании научно-производственных цепочек в части комплектующих, материалов взамен ушедших импортёров. И это задача, которую мы должны решить в сжатые сроки", - сказал первый вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства. В ходе совещания Белоусов отметил что сегодня на платформе МСП.РФ доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тысяч предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой. "Платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате "одного окна", - подчеркнул Белоусов.

https://ria.ru/20230712/biznesmeny-1883773165.html

https://ria.ru/20230626/otkazy-1880469173.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, александр исаевич