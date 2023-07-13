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Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ - РИА Новости, 13.07.2023
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17:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/spros-1884045219.html
Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ
Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ - РИА Новости, 13.07.2023
Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ
Свыше 160 крупных российских и иностранных компаний разместили на Цифровой платформе МСП.РФ свой спрос на продукцию копаний малого и среднего бизнеса, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:38
2023-07-13T17:38
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Свыше 160 крупных российских и иностранных компаний разместили на Цифровой платформе МСП.РФ свой спрос на продукцию копаний малого и среднего бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "Малый и средний бизнес может находить и откликаться на подходящие заявки. На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции", – отметил Исаевич в ходе селекторного совещания с регионами по развитию МСП, которое провел в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов. Исаевич уточнил, что Корпорация МСП подготовила необходимые методические рекомендации для усиления работы регионов по стимулированию спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП. В свою очередь, Белоусов поручил Корпорации МСП в трёхмесячный срок провести оценку эффективности работы, проделанной регионами. "Речь идёт не только о поддержке развития МСП, но и о выстраивании научно-производственных цепочек в части комплектующих, материалов взамен ушедших импортёров. И это задача, которую мы должны решить в сжатые сроки", - сказал первый вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства. В ходе совещания Белоусов отметил что сегодня на платформе МСП.РФ доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тысяч предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой. "Платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате "одного окна", - подчеркнул Белоусов.
https://ria.ru/20230712/biznesmeny-1883773165.html
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корпорация мсп, россия, александр исаевич
Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич

Более 160 крупных компаний разместили свой спрос на МСП.РФ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Свыше 160 крупных российских и иностранных компаний разместили на Цифровой платформе МСП.РФ свой спрос на продукцию копаний малого и среднего бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Малый и средний бизнес может находить и откликаться на подходящие заявки. На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции", – отметил Исаевич в ходе селекторного совещания с регионами по развитию МСП, которое провел в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Логотип корпорации МСП
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12 июля, 15:46
Исаевич уточнил, что Корпорация МСП подготовила необходимые методические рекомендации для усиления работы регионов по стимулированию спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП.
В свою очередь, Белоусов поручил Корпорации МСП в трёхмесячный срок провести оценку эффективности работы, проделанной регионами.
"Речь идёт не только о поддержке развития МСП, но и о выстраивании научно-производственных цепочек в части комплектующих, материалов взамен ушедших импортёров. И это задача, которую мы должны решить в сжатые сроки", - сказал первый вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства.
Логотип корпорации МСП
КМСП назвала самые частые причины отказа банков в кредитах малому бизнесу
26 июня, 14:17
В ходе совещания Белоусов отметил что сегодня на платформе МСП.РФ доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тысяч предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой.
"Платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате "одного окна", - подчеркнул Белоусов.
 
Корпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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