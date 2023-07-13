Рейтинг@Mail.ru
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883886243.html
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко
Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
специальная военная операция на украине
лиманский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883096042_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_0ed4072d53bf7318f5cd6bef5b57a5a1.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец - ред.) и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на данный момент украинские силовики предпринимают попытки отбить позиции, вводя на данный участок дополнительные резервы.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html
лиманский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883096042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f8a2f7c245a7bad5735517993e56c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лиманский район, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лиманский район, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко

Марочко: ВС России форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец - ред.) и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что на данный момент украинские силовики предпринимают попытки отбить позиции, вводя на данный участок дополнительные резервы.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
08:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЛиманский районЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала