https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883886243.html
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко
Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
2023-07-13T08:04
специальная военная операция на украине
лиманский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец - ред.) и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на данный момент украинские силовики предпринимают попытки отбить позиции, вводя на данный участок дополнительные резервы.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html
лиманский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиманский район, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лиманский район, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко
Марочко: ВС России форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец - ред.) и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что на данный момент украинские силовики предпринимают попытки отбить позиции, вводя на данный участок дополнительные резервы.
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