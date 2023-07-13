https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883886243.html

Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко

Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.07.2023

Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР, рассказал Марочко

Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:04

2023-07-13T08:04

2023-07-13T08:04

специальная военная операция на украине

лиманский район

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец по которой идет линия фронта в Лиманском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец - ред.) и занять небольшой опорный пункт противника. Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на данный момент украинские силовики предпринимают попытки отбить позиции, вводя на данный участок дополнительные резервы.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883885926.html

лиманский район

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лиманский район, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, безопасность