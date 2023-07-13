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Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам - РИА Новости, 13.07.2023
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21:10 13.07.2023 (обновлено: 21:15 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/sholts-1884080585.html
Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам
Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам - РИА Новости, 13.07.2023
Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам
Олаф Шольц заявил, что не пошел бы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой президента Франции... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:10
2023-07-13T21:15
в мире
франция
владимир путин
олаф шольц
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испания
эммануэль макрон
педро санчес
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Олаф Шольц заявил, что не пошел бы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, об этом канцлер Германии заявил в четверг во время беседы с жителями баварского города Фюссен. "С кем бы я не отправился в поход по хижинам (так в Баварии называют походы по туристическим тропам в Альпах), так это Путин", - ответил Шольц на соответствующий вопрос одного из гостей. Среди тех, с кем бы Шольц готов был, по собственным словам, отважиться на такое путешествие, оказались Макрон и Санчес, который, по мнению канцлера, находится в "хорошей спортивной форме". Беседа Шольца с согражданами транслировалась на сайте правительства.
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в мире, франция, владимир путин, олаф шольц, германия, испания, эммануэль макрон, педро санчес
В мире, Франция, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Испания, Эммануэль Макрон, Педро Санчес
Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам

Канцлер Германии Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в туристический поход по Альпам

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Олаф Шольц заявил, что не пошел бы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, об этом канцлер Германии заявил в четверг во время беседы с жителями баварского города Фюссен.
«
"С кем бы я не отправился в поход по хижинам (так в Баварии называют походы по туристическим тропам в Альпах), так это Путин", - ответил Шольц на соответствующий вопрос одного из гостей.
Среди тех, с кем бы Шольц готов был, по собственным словам, отважиться на такое путешествие, оказались Макрон и Санчес, который, по мнению канцлера, находится в "хорошей спортивной форме".
Беседа Шольца с согражданами транслировалась на сайте правительства.
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В миреФранцияВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияИспанияЭммануэль МакронПедро Санчес
 
 
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