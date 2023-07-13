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Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий - РИА Новости, 13.07.2023
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13:02 13.07.2023 (обновлено: 17:58 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/samolet-1883949143.html
Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий
Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий - РИА Новости, 13.07.2023
Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий, пишет издание NTV. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:02
2023-07-13T17:58
россия
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий, пишет издание NTV."Мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров", — заявил Эрдоган журналистам, возвращаясь с саммита НАТО в Вильнюсе.Турецкий лидер напомнил, что власти уже профинансировали покупку самолетов и вертолетов, оборудованных для тушения пожаров, но если к ним прибавятся еще две-три амфибии, купленные в России, это будет более эффективно.На большей части территории Турции установилась африканская жара с температурой выше 30 градусов, к пятнице в некоторых регионах ожидается до плюс 44.Лесные пожары возникают практически ежедневно в различных частях страны.В феврале российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили возникшие после землетрясений пожары в районе населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.В 2021 году Москва по запросу Анкары направляла на юг Турции для тушения лесных пожаров сводную авиагруппу Минобороны и МЧС из 11 воздушных судов, в том числе три Бе-200.
https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883815595.html
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Россия, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

Президент Турции Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий, пишет издание NTV.
"Мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров", — заявил Эрдоган журналистам, возвращаясь с саммита НАТО в Вильнюсе.
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Турецкий лидер напомнил, что власти уже профинансировали покупку самолетов и вертолетов, оборудованных для тушения пожаров, но если к ним прибавятся еще две-три амфибии, купленные в России, это будет более эффективно.
На большей части территории Турции установилась африканская жара с температурой выше 30 градусов, к пятнице в некоторых регионах ожидается до плюс 44.
Лесные пожары возникают практически ежедневно в различных частях страны.
В феврале российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили возникшие после землетрясений пожары в районе населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
В 2021 году Москва по запросу Анкары направляла на юг Турции для тушения лесных пожаров сводную авиагруппу Минобороны и МЧС из 11 воздушных судов, в том числе три Бе-200.
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