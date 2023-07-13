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СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе - РИА Новости, 13.07.2023
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01:29 13.07.2023 (обновлено: 05:47 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/sammit-1883871037.html
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе - РИА Новости, 13.07.2023
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе
Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:29
2023-07-13T05:47
украина
киев
вильнюс
дмитрий медведев
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновника. "Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника. Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Первое инаугурационное заседание созданного Совета НАТО-Украина прошло в среду в Вильнюсе под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил, что этот орган прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон. Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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украина, киев, вильнюс, дмитрий медведев, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, в мире
Украина, Киев, Вильнюс, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

NYT: Владимир Зеленский грозился не прийти на первое заседание совета Украина-НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновника.
«
"Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Первое инаугурационное заседание созданного Совета НАТО-Украина прошло в среду в Вильнюсе под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил, что этот орган прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
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УкраинаКиевВильнюсДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
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