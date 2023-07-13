https://ria.ru/20230713/putin-1884065025.html
Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки
Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки
Украинские военные часто отказываются использовать иностранные танки, поскольку те являются приоритетной целью для российских Вооруженных сил, сообщил президент РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:28
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украинские военные часто отказываются использовать иностранные танки, поскольку те являются приоритетной целью для российских Вооруженных сил, сообщил президент РФ Владимир Путин."Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят. Уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое... мешает им использовать (боевые машины иностранного производства - ред.)", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884065646.html
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вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки
Путин: ВСУ не хотят использовать иностранные танки, так как это главная цель для ВС России