https://ria.ru/20230713/putin-1884062862.html

Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко

Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко - РИА Новости, 13.07.2023

Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко в поддержку студентов, глава государства сообщил РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:56

2023-07-13T18:56

2023-07-13T18:56

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко в поддержку студентов, глава государства сообщил об этом во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Создать стипендию в поддержку студентов, которые занимаются развитием квантовых технологий, и назвать её именем профессора московского университета Давида Николаевича Глушко предложила на пленарном заседании научный сотрудник центра квантовых технологий МГУ Надежда Борщевская. В ходе своего выступления она напомнила, что работы профессора московского университета Давида Николаевича Глушко послужили заделом для развития квантовых технологий в РФ. "Можно подумать, с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) поговорим на эту тему конечно, безусловно", – сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Глава государства также заявил, что РФ продолжит поддерживать молодых исследователей, предложив рассмотреть возможность введения социальных мер для них.

https://ria.ru/20230713/putin-1884059704.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html

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общество, россия, владимир путин