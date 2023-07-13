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Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко - РИА Новости, 13.07.2023
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18:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884062862.html
Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко
Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко - РИА Новости, 13.07.2023
Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко в поддержку студентов, глава государства сообщил РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:56
2023-07-13T18:56
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко в поддержку студентов, глава государства сообщил об этом во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Создать стипендию в поддержку студентов, которые занимаются развитием квантовых технологий, и назвать её именем профессора московского университета Давида Николаевича Глушко предложила на пленарном заседании научный сотрудник центра квантовых технологий МГУ Надежда Борщевская. В ходе своего выступления она напомнила, что работы профессора московского университета Давида Николаевича Глушко послужили заделом для развития квантовых технологий в РФ. "Можно подумать, с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) поговорим на эту тему конечно, безусловно", – сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Глава государства также заявил, что РФ продолжит поддерживать молодых исследователей, предложив рассмотреть возможность введения социальных мер для них.
https://ria.ru/20230713/putin-1884059704.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал обсудить введение стипендии имени профессора Глушко

Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить возможность введения стипендии имени профессора Давида Глушко в поддержку студентов, глава государства сообщил об этом во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Создать стипендию в поддержку студентов, которые занимаются развитием квантовых технологий, и назвать её именем профессора московского университета Давида Николаевича Глушко предложила на пленарном заседании научный сотрудник центра квантовых технологий МГУ Надежда Борщевская. В ходе своего выступления она напомнила, что работы профессора московского университета Давида Николаевича Глушко послужили заделом для развития квантовых технологий в РФ.
Пленарное заседание форума будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир в Москве с участием президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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"Можно подумать, с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) поговорим на эту тему конечно, безусловно", – сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Глава государства также заявил, что РФ продолжит поддерживать молодых исследователей, предложив рассмотреть возможность введения социальных мер для них.
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