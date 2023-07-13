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Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2023
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18:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884059704.html
Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году
Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2023
Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году
Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:33
2023-07-13T18:33
технологии
россия
москва
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий, сообщил президент России Владимир Путин. "На современном этапе своего развития Российская академия наук объединяет ученых, бизнес в решении задач научного и технологического суверенитета нашей страны. Рассчитываю, что именно в таком самом тесном взаимодействии будет идти подготовка к следующему форуму, который в будущем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий", - сказал президент РФ на Форуме будущих технологий. Нейрокогнитивные технологии – это совокупность технологий, созданных с использованием знаний о принципах функционирования нервной системы и направленных на развитие или восстановление функций мозга. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии. Форум пройдет с 10 по 14 июля в Москве.
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технологии, россия, москва, владимир путин, российская академия наук
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году

Путин: форум будущих технологий в 2024 году посвятят развитию нейрокогнитивных технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заседание форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве с участием президента РФ Владимира Путина
Пленарное заседание форума будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир в Москве с участием президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заседание форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве с участием президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"На современном этапе своего развития Российская академия наук объединяет ученых, бизнес в решении задач научного и технологического суверенитета нашей страны. Рассчитываю, что именно в таком самом тесном взаимодействии будет идти подготовка к следующему форуму, который в будущем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий", - сказал президент РФ на Форуме будущих технологий.
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Нейрокогнитивные технологии – это совокупность технологий, созданных с использованием знаний о принципах функционирования нервной системы и направленных на развитие или восстановление функций мозга.
В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии. Форум пройдет с 10 по 14 июля в Москве.
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