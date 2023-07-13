https://ria.ru/20230713/putin-1884059704.html

Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году

Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2023

Путин рассказал, чему будет посвящен форум будущих технологий в 2024 году

Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:33

2023-07-13T18:33

2023-07-13T18:33

технологии

россия

москва

владимир путин

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884058205_0:76:3268:1914_1920x0_80_0_0_ddc94086a8123ead39787d82fe0abbd9.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Форум будущих технологий в следующем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий, сообщил президент России Владимир Путин. "На современном этапе своего развития Российская академия наук объединяет ученых, бизнес в решении задач научного и технологического суверенитета нашей страны. Рассчитываю, что именно в таком самом тесном взаимодействии будет идти подготовка к следующему форуму, который в будущем году будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий", - сказал президент РФ на Форуме будущих технологий. Нейрокогнитивные технологии – это совокупность технологий, созданных с использованием знаний о принципах функционирования нервной системы и направленных на развитие или восстановление функций мозга. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии. Форум пройдет с 10 по 14 июля в Москве.

https://ria.ru/20230713/putin-1884053895.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, владимир путин, российская академия наук