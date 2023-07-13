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Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов - РИА Новости, 13.07.2023
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18:18 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884056456.html
Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов
Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов - РИА Новости, 13.07.2023
Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов
Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:18
2023-07-13T18:18
общество
россия
владимир путин
москва
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться в страну, а также финансово поддержит проекты зарубежных ученых, желающих работать в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одно принципиально новое направление в рамках обновленной программы мегагрантов: окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения. Таких немало", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. По его словам, будет оказана поддержка иностранным исследователям, которые смогут получить за пять лет на свой проект полмиллиарда рублей при условии работы в РФ на постоянной основе. "Поддержка в объеме одной четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами. В результате наши коллеги из-за рубежа сформируют научные школы по ключевым приоритетным направлениям развития науки и технологий", - отметил Путин. Президент добавил, что обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки. "Мы будем рады видеть в нашей стране исследователей, которые разделяют принцип открытости науки, посвящают свою жизнь научному поиску, занимаются проектами будущего, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы разработки завтрашнего дня уже сегодня стали глобально конкурентными продуктами", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20230713/megagranty-1884041649.html
https://ria.ru/20230713/putin-1884053895.html
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общество, россия, владимир путин, москва, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва, Технологии
Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов

Путин рассказал о новом направлении в обновленной программе мегагрантов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться в страну, а также финансово поддержит проекты зарубежных ученых, желающих работать в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Еще одно принципиально новое направление в рамках обновленной программы мегагрантов: окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения. Таких немало", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
Вчера, 17:24
По его словам, будет оказана поддержка иностранным исследователям, которые смогут получить за пять лет на свой проект полмиллиарда рублей при условии работы в РФ на постоянной основе.
«
"Поддержка в объеме одной четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами. В результате наши коллеги из-за рубежа сформируют научные школы по ключевым приоритетным направлениям развития науки и технологий", - отметил Путин.
Президент добавил, что обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки.
«
"Мы будем рады видеть в нашей стране исследователей, которые разделяют принцип открытости науки, посвящают свою жизнь научному поиску, занимаются проектами будущего, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы разработки завтрашнего дня уже сегодня стали глобально конкурентными продуктами", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям
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