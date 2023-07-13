https://ria.ru/20230713/putin-1884056456.html

Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов

Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов - РИА Новости, 13.07.2023

Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов

Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:18

2023-07-13T18:18

2023-07-13T18:18

общество

россия

владимир путин

москва

технологии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться в страну, а также финансово поддержит проекты зарубежных ученых, желающих работать в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одно принципиально новое направление в рамках обновленной программы мегагрантов: окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения. Таких немало", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. По его словам, будет оказана поддержка иностранным исследователям, которые смогут получить за пять лет на свой проект полмиллиарда рублей при условии работы в РФ на постоянной основе. "Поддержка в объеме одной четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами. В результате наши коллеги из-за рубежа сформируют научные школы по ключевым приоритетным направлениям развития науки и технологий", - отметил Путин. Президент добавил, что обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки. "Мы будем рады видеть в нашей стране исследователей, которые разделяют принцип открытости науки, посвящают свою жизнь научному поиску, занимаются проектами будущего, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы разработки завтрашнего дня уже сегодня стали глобально конкурентными продуктами", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20230713/megagranty-1884041649.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884053895.html

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общество, россия, владимир путин, москва, технологии