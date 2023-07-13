Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов
Путин рассказал о новом направлении в обновленной программе мегагрантов
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в рамках обновленной программы мегагрантов окажет содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться в страну, а также финансово поддержит проекты зарубежных ученых, желающих работать в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
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"Еще одно принципиально новое направление в рамках обновленной программы мегагрантов: окажем содействие перспективным молодым исследователям, в том числе нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину и внести значимый вклад в научно-технологические решения. Таких немало", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.
По его словам, будет оказана поддержка иностранным исследователям, которые смогут получить за пять лет на свой проект полмиллиарда рублей при условии работы в РФ на постоянной основе.
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"Поддержка в объеме одной четверти миллиарда рублей за пять лет будет оказана ведущим зарубежным ученым, которые приедут в Россию, создадут в наших вузах кафедры, будут заниматься преподавательской деятельностью, работать со студентами и аспирантами. В результате наши коллеги из-за рубежа сформируют научные школы по ключевым приоритетным направлениям развития науки и технологий", - отметил Путин.
Президент добавил, что обновленная программа мегагрантов должна быть запущена в короткие сроки.
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"Мы будем рады видеть в нашей стране исследователей, которые разделяют принцип открытости науки, посвящают свою жизнь научному поиску, занимаются проектами будущего, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы разработки завтрашнего дня уже сегодня стали глобально конкурентными продуктами", - сообщил Путин.