https://ria.ru/20230713/putin-1884053895.html
Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям
Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям - РИА Новости, 13.07.2023
Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям
Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нынешнего времени, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:06
2023-07-13T18:06
2023-07-13T18:08
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нынешнего времени, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве. "Самые последние исследования ВЦИОМа, по-моему, они были буквально пару дней назад… самая популярная профессия серди молодежи - айтишник - 30%. На втором месте - доктор, медик - 30%. На третьем месте - военнослужащий, защитник Отечества. И так дальше. Но в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям. По-моему, там чуть ли не в пять раз. Это все-таки говорит о том… что растет кратно, растет интерес к инженерным профессиям. Это все-таки признак нашего времени", - сказал Путин на Форуме будущих технологий в Москве. Также президент отметил деятельность исследователей, назвав их передовиками и "фанатами своего дела". "Многие лауреаты нобелевских премий получают эти премии через десятилетия после открытий, которые они сделали, но они же делали и не думали об этих наградах. Они просто шли вперед. Всегда нужно низко склонять голову в знак уважения перед людьми такого рода, такого склада характера", - уточнил Путин. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии.
https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html
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общество, москва, владимир путин, вциом, россия, технологии, навигатор абитуриента
Общество, Москва, Владимир Путин, ВЦИОМ, Россия, Технологии, Навигатор абитуриента
Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям
Путин: рост интереса молодежи к инженерным профессиям — признак нынешнего времени