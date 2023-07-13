https://ria.ru/20230713/putin-1884053895.html

Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям

Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям - РИА Новости, 13.07.2023

Путин прокомментировал рост интереса молодежи к инженерным профессиям

Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нынешнего времени, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:06

2023-07-13T18:06

2023-07-13T18:08

общество

москва

владимир путин

вциом

россия

технологии

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нынешнего времени, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве. "Самые последние исследования ВЦИОМа, по-моему, они были буквально пару дней назад… самая популярная профессия серди молодежи - айтишник - 30%. На втором месте - доктор, медик - 30%. На третьем месте - военнослужащий, защитник Отечества. И так дальше. Но в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям. По-моему, там чуть ли не в пять раз. Это все-таки говорит о том… что растет кратно, растет интерес к инженерным профессиям. Это все-таки признак нашего времени", - сказал Путин на Форуме будущих технологий в Москве. Также президент отметил деятельность исследователей, назвав их передовиками и "фанатами своего дела". "Многие лауреаты нобелевских премий получают эти премии через десятилетия после открытий, которые они сделали, но они же делали и не думали об этих наградах. Они просто шли вперед. Всегда нужно низко склонять голову в знак уважения перед людьми такого рода, такого склада характера", - уточнил Путин. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии.

https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html

https://ria.ru/20230713/superkompyutery-1884044516.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, владимир путин, вциом, россия, технологии, навигатор абитуриента