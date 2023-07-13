https://ria.ru/20230713/putin-1884030510.html

Путин запустил алгоритм на квантовом компьютере

Путин запустил алгоритм на квантовом компьютере - РИА Новости, 13.07.2023

Путин запустил алгоритм на квантовом компьютере

Президент РФ Владимир Путин запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на российском квантовом компьютере, процесс был реализован в удаленном... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:51

2023-07-13T16:51

2023-07-13T18:01

технологии

россия

москва

владимир путин

алексей лихачев

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на российском квантовом компьютере, процесс был реализован в удаленном режиме во время визита главы государства на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве. На выставке был продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Директор физического института имени П.Н. Лебедева РАН Николай Колачевский по видеосвязи рассказал президенту, что процессы на компьютере можно запускать в удаленном режиме. "Как и другие мировые лидеры (в области квантовых компьютеров – ред.) мы реализовали удаленный доступ к нашему квантовому компьютеру, что позволяет запускать на нем в удаленном режиме программы. Предлагаем вам, коллеги, запустить алгоритм для моделирования гидрида лития", - сказал Колачевский. Глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил Путину запустить процесс: "Это практическая задача, Владимир Владимирович, если можно, подойдите к компьютеру". "Спасибо вам большое, у нас все получилось", - обратился затем Лихачев к Колачевскому. "Спасибо, Николай Николаевич", - поблагодарил Путин Колачевского за доклад. По словам Лихачева, литий в качестве основы расчётной молекулы был выбран потому, что это химический элемент, применяемый для создания современных аккумуляторов. По словам Колачевский, этот квантовый компьютер создан на так называемой ионной платформе. Путину продемонстрировали ионную ловушку - один из ключевых элементов такого компьютера. Путин в четверг также примет участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884026734.html

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин запускает алгоритм на квантовом компьютере Путин запускает алгоритм на квантовом компьютере 2023-07-13T16:51 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, москва, владимир путин, алексей лихачев, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"