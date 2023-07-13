https://ria.ru/20230713/putin-1883988216.html

Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России

Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России - РИА Новости, 13.07.2023

Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России

Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве, на ней продемонстрирован самый мощный... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:07

2023-07-13T15:07

2023-07-13T15:07

технологии

россия

москва

владимир путин

ржд

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве, на ней продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Квантовый компьютер – новый вид вычислительного устройства, принцип действия которого основан на поведении микроскопических объектов и таких квантовых явлениях, как суперпозиция и запутанность, сообщается в справочной информации к мероприятию. Проект 16-кубитного квантового компьютера на ионах был запущен в 2019 году. С помощью облачной платформы на компьютере запущен алгоритм расчета молекулы. До конца 2024 года планируется увеличить число кубитов до 50-100, тогда устройство сможет решать сложные задачи гораздо быстрее, чем самые мощные суперкомпьютеры. Например, имея в распоряжении 70 кубитов, можно решать за минуты задачу, которая на суперкомпьютере заняла бы 50 лет. Также на выставке в зоне госкорпорации "Росатом" представлены прототип устройства, используемого для управления квантовыми компьютерами, комплект оптических компонентов. Среди смежных разработок: детекторы и передатчики для квантовой связи (промышленные образцы), детекторы фотонов с широким динамическим диапазоном (прототип), спинтронный сенсор (прототип), высокочувствительный сенсор магнитного поля (прототип), комплекс для квантовой передачи данных (промышленный образец). Кроме того, разработчики представили прототипы мобильной наземной приемной станции и малого космического аппарата для создания спутниковой квантовой сети для безопасной передачи данных в любую точку земли. В выставочной зоне РЖД презентована дорожная карта по квантовым коммуникациям. Речь пойдет о ходе развития высокотехнологичного направления: подготовке кадров, нормативном регулировании, стандартизации, магистральной квантовой сети, продуктах и сервисах. В рамках экспозиции подготовлены экспонаты оборудования и компонентной базы квантовых коммуникаций. Ожидается демонстрация работающего оборудования квантовых коммуникаций, обеспечивающих видеоконференцсвязь. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров. Путин в четверг также примет участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

https://ria.ru/20230712/forum-1883704654.html

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, москва, владимир путин, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"