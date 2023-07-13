Рейтинг@Mail.ru
Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1883988216.html
Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России
Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России - РИА Новости, 13.07.2023
Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России
Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве, на ней продемонстрирован самый мощный... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:07
2023-07-13T15:07
технологии
россия
москва
владимир путин
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве, на ней продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России. Квантовый компьютер – новый вид вычислительного устройства, принцип действия которого основан на поведении микроскопических объектов и таких квантовых явлениях, как суперпозиция и запутанность, сообщается в справочной информации к мероприятию. Проект 16-кубитного квантового компьютера на ионах был запущен в 2019 году. С помощью облачной платформы на компьютере запущен алгоритм расчета молекулы. До конца 2024 года планируется увеличить число кубитов до 50-100, тогда устройство сможет решать сложные задачи гораздо быстрее, чем самые мощные суперкомпьютеры. Например, имея в распоряжении 70 кубитов, можно решать за минуты задачу, которая на суперкомпьютере заняла бы 50 лет. Также на выставке в зоне госкорпорации "Росатом" представлены прототип устройства, используемого для управления квантовыми компьютерами, комплект оптических компонентов. Среди смежных разработок: детекторы и передатчики для квантовой связи (промышленные образцы), детекторы фотонов с широким динамическим диапазоном (прототип), спинтронный сенсор (прототип), высокочувствительный сенсор магнитного поля (прототип), комплекс для квантовой передачи данных (промышленный образец). Кроме того, разработчики представили прототипы мобильной наземной приемной станции и малого космического аппарата для создания спутниковой квантовой сети для безопасной передачи данных в любую точку земли. В выставочной зоне РЖД презентована дорожная карта по квантовым коммуникациям. Речь пойдет о ходе развития высокотехнологичного направления: подготовке кадров, нормативном регулировании, стандартизации, магистральной квантовой сети, продуктах и сервисах. В рамках экспозиции подготовлены экспонаты оборудования и компонентной базы квантовых коммуникаций. Ожидается демонстрация работающего оборудования квантовых коммуникаций, обеспечивающих видеоконференцсвязь. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров. Путин в четверг также примет участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".
https://ria.ru/20230712/forum-1883704654.html
https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, владимир путин, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путину представят самый мощный квантовый компьютер в России

Путин приехал на форум, где ему представят самый мощный квантовый компьютер в России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку Форума будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве, на ней продемонстрирован самый мощный квантовый компьютер в России.
Квантовый компьютер – новый вид вычислительного устройства, принцип действия которого основан на поведении микроскопических объектов и таких квантовых явлениях, как суперпозиция и запутанность, сообщается в справочной информации к мероприятию. Проект 16-кубитного квантового компьютера на ионах был запущен в 2019 году. С помощью облачной платформы на компьютере запущен алгоритм расчета молекулы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Путин выступит на Форуме будущих технологий
12 июля, 12:37
До конца 2024 года планируется увеличить число кубитов до 50-100, тогда устройство сможет решать сложные задачи гораздо быстрее, чем самые мощные суперкомпьютеры. Например, имея в распоряжении 70 кубитов, можно решать за минуты задачу, которая на суперкомпьютере заняла бы 50 лет.
Также на выставке в зоне госкорпорации "Росатом" представлены прототип устройства, используемого для управления квантовыми компьютерами, комплект оптических компонентов. Среди смежных разработок: детекторы и передатчики для квантовой связи (промышленные образцы), детекторы фотонов с широким динамическим диапазоном (прототип), спинтронный сенсор (прототип), высокочувствительный сенсор магнитного поля (прототип), комплекс для квантовой передачи данных (промышленный образец). Кроме того, разработчики представили прототипы мобильной наземной приемной станции и малого космического аппарата для создания спутниковой квантовой сети для безопасной передачи данных в любую точку земли.
В выставочной зоне РЖД презентована дорожная карта по квантовым коммуникациям. Речь пойдет о ходе развития высокотехнологичного направления: подготовке кадров, нормативном регулировании, стандартизации, магистральной квантовой сети, продуктах и сервисах. В рамках экспозиции подготовлены экспонаты оборудования и компонентной базы квантовых коммуникаций. Ожидается демонстрация работающего оборудования квантовых коммуникаций, обеспечивающих видеоконференцсвязь.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров.
Путин в четверг также примет участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".
Квантовый микроскоп
Эксперты рассказали о возможных квантовых вычислениях в 2024 году
11 июля, 07:46
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинРЖДГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала