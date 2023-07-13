https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html

Лавров оценил предложения Африки, Китая и Бразилии по Украине

Лавров оценил предложения Африки, Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров оценил предложения Африки, Китая и Бразилии по Украине

Российская сторона внимательно изучает и разделяет многие предложения стран Африки, Китая и Бразилии по украинскому урегулированию, основанные на принципах... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:42

2023-07-13T01:42

2023-07-13T01:42

сергей лавров

оон

большая двадцатка

ли хуэй

владимир путин

украина

бразилия

китай

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская сторона внимательно изучает и разделяет многие предложения стран Африки, Китая и Бразилии по украинскому урегулированию, основанные на принципах международного права и Устава ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы самым внимательным образом изучили все поступившие мирные инициативы... Многие предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях", - сказал министр в интервью изданию "Лента.ру".В Москве уже прошли консультации по вопросам украинского урегулирования с делегацией африканских лидеров, спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, советником президента Бразилии Селсу Аморим, отметил Лавров. Министр выразил благодарность партнерам за усилия по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса. "Не считаем их инициативы преждевременными – для российской стороны мир всегда находится в приоритете по сравнению с боевыми действиями", - отметил он. Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с делегацией африканских лидеров, в ее состав вошли: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса затрагивает такие вопросы, как гарантии безопасности, свобода перемещения зерна через Черное море, освобождение военнопленных и начало переговоров. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Советник президента страны Селсу Аморим посетил Россию в последних числах марта этого года для обсуждения украинского урегулирования.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883866206.html

украина

бразилия

китай

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сергей лавров, оон, большая двадцатка, ли хуэй, владимир путин, украина, бразилия, китай, в мире