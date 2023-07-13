https://ria.ru/20230713/posolstva-1883866604.html
Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки
Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки
Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:20
2023-07-13T00:20
2023-07-13T00:20
африка
россия
санкт-петербург
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что по итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи первого российско-африканского саммита руководством РФ были приняты решения о расширении дипломатического присутствия в Африке. "МИД проводит работу по открытию новых посольств в ряде африканских стран. О том, где именно мы их открываем, сообщим, когда все будет согласовано с властями принимающих государств и завершены необходимые правовые процедуры", - сказал Лавров изданию "Лента.ру". Комментируя второй саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, министр выразил уверенность, что мероприятие сыграет важную роль в выстраивании стратегического партнерства со странами континента на ближайшие годы. По его словам, в ходе саммита предполагается принять декларацию лидеров и план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Намечено утверждение отдельных документов в области международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, недопущения размещения оружия в космическом пространстве", - добавил Лавров. Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html
https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_ec1a592d2cae5f25cb4530e402330bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, санкт-петербург, сергей лавров, в мире
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки
Глава МИД Лавров: Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что по итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи
первого российско-африканского саммита руководством РФ были приняты решения о расширении дипломатического присутствия в Африке.
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге
"МИД проводит работу по открытию новых посольств в ряде африканских стран. О том, где именно мы их открываем, сообщим, когда все будет согласовано с властями принимающих государств и завершены необходимые правовые процедуры", - сказал Лавров изданию "Лента.ру
".
Комментируя второй саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге
, министр выразил уверенность, что мероприятие сыграет важную роль в выстраивании стратегического партнерства со странами континента на ближайшие годы.
По его словам, в ходе саммита предполагается принять декларацию лидеров и план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
"Намечено утверждение отдельных документов в области международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, недопущения размещения оружия в космическом пространстве", - добавил Лавров.
Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Россия и Китай могут помочь Африке в развитии экономики, заявила Матвиенко