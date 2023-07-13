https://ria.ru/20230713/posolstva-1883866604.html

Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки

Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров рассказал про работу по открытию посольств в странах Африки

Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:20

2023-07-13T00:20

2023-07-13T00:20

африка

россия

санкт-петербург

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Москва проводит работу по открытию посольств в ряде африканских стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что по итогам состоявшегося в 2019 году в Сочи первого российско-африканского саммита руководством РФ были приняты решения о расширении дипломатического присутствия в Африке. "МИД проводит работу по открытию новых посольств в ряде африканских стран. О том, где именно мы их открываем, сообщим, когда все будет согласовано с властями принимающих государств и завершены необходимые правовые процедуры", - сказал Лавров изданию "Лента.ру". Комментируя второй саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, министр выразил уверенность, что мероприятие сыграет важную роль в выстраивании стратегического партнерства со странами континента на ближайшие годы. По его словам, в ходе саммита предполагается принять декларацию лидеров и план действий на период 2023-2026 годов по приоритетным направлениям сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. "Намечено утверждение отдельных документов в области международной информационной безопасности, борьбы с терроризмом, недопущения размещения оружия в космическом пространстве", - добавил Лавров. Экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html

https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html

африка

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, санкт-петербург, сергей лавров, в мире