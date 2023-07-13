https://ria.ru/20230713/poroshenko-1884015841.html

Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:12

2023-07-13T16:12

2023-07-13T16:13

в мире

украина

петр порошенко

нато

верховная рада украины

йенс столтенберг

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс. "Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", - сказал Порошенко на видео, опубликованном в телеграм-канале издания "Страна.ua". Порошенко сравнил прошедший саммит с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался Евромайдан, приведший к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича. "К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", - подчеркнул Порошенко. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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в мире, украина, петр порошенко, нато, верховная рада украины, йенс столтенберг