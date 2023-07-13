Рейтинг@Mail.ru
Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.07.2023 (обновлено: 16:13 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/poroshenko-1884015841.html
Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО
Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО
Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:12
2023-07-13T16:13
в мире
украина
петр порошенко
нато
верховная рада украины
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_53c30fb9c8dd6f6ddf157528a6a308ca.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс. "Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", - сказал Порошенко на видео, опубликованном в телеграм-канале издания "Страна.ua". Порошенко сравнил прошедший саммит с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался Евромайдан, приведший к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича. "К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", - подчеркнул Порошенко. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_8ac357882306166b19bc970da0c5cd1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, нато, верховная рада украины, йенс столтенберг
В мире, Украина, Петр Порошенко, НАТО, Верховная Рада Украины, Йенс Столтенберг
Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО

Порошенко раскритиковал итоги саммита НАТО из-за отсутствия приглашения Украины в альянс

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Верховной рады, раскритиковал итоги саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс.
"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат в Вильнюсе. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины", - сказал Порошенко на видео, опубликованном в телеграм-канале издания "Страна.ua".
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского
Вчера, 08:00
Порошенко сравнил прошедший саммит с мероприятием 2013 года в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался Евромайдан, приведший к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича.
"К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово гарантии отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если будет будущая война. Я знаю, как эти консультации я проводил в 2014 году. Ни в коем случае нам нельзя это повторить. Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, то двери закрыты", - подчеркнул Порошенко.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
12 июля, 08:00
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоНАТОВерховная Рада УкраиныЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала