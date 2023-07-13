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Северная Европа и США окажут экономическую и правовую помощь Украине - РИА Новости, 13.07.2023
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17:39 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pomosch-1884045514.html
Северная Европа и США окажут экономическую и правовую помощь Украине
Северная Европа и США окажут экономическую и правовую помощь Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Северная Европа и США окажут экономическую и правовую помощь Украине
Страны Северной Европы и США продолжат поддерживать Украину, в том числе посредством обеспечения безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:39
2023-07-13T17:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Страны Северной Европы и США продолжат поддерживать Украину, в том числе посредством обеспечения безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи, говорится в резолюции по итогам саммита стран Северной Европы и США. В резолюции вновь осуждается спецоперация РФ. Сообщается, что страны Северной Европы и США "оставались непоколебимыми в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". "Они пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе посредством обеспечения безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, распространённом канцелярией президента Финляндии. Лидеры обязались продолжать дипломатическую работу, чтобы заручиться максимально широкой международной поддержкой справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН. Лидеры Соединенных Штатов и стран Северной Европы также приветствовали заявление Швеции, Турции и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 10 июля, надеются на скорейшее вступление Швеции в НАТО, отмечается в сообщении. Лидеры подчеркнули, что изменение климата и утрата биоразнообразия являются одними из самых серьезных проблем, стоящих перед нашей планетой. "В этом контексте лидеры отметили важность защиты и сохранения Арктики и содействия ее устойчивому экономическому развитию, работая в консультациях с коренными народами Арктики … лидеры обсудили пути активизации сотрудничества в области чистых технологий, эффективного использования ресурсов и энергии, энергетической безопасности, важнейших минеральных ресурсов и устойчивых цепочек поставок", - отмечается в сообщении. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США с участием президента Джо Байдена. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
https://ria.ru/20230713/khersh-1884016242.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, оон, джо байден, швеция, украина
В мире, США, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН, Джо Байден, Швеция, Украина
Северная Европа и США окажут экономическую и правовую помощь Украине

Северная Европа и США намерены оказывать экономическую и правовую помощь Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Страны Северной Европы и США продолжат поддерживать Украину, в том числе посредством обеспечения безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи, говорится в резолюции по итогам саммита стран Северной Европы и США.
В резолюции вновь осуждается спецоперация РФ. Сообщается, что страны Северной Европы и США "оставались непоколебимыми в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
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"Они пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе посредством обеспечения безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, распространённом канцелярией президента Финляндии.
Лидеры обязались продолжать дипломатическую работу, чтобы заручиться максимально широкой международной поддержкой справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН.
Лидеры Соединенных Штатов и стран Северной Европы также приветствовали заявление Швеции, Турции и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 10 июля, надеются на скорейшее вступление Швеции в НАТО, отмечается в сообщении.
Лидеры подчеркнули, что изменение климата и утрата биоразнообразия являются одними из самых серьезных проблем, стоящих перед нашей планетой. "В этом контексте лидеры отметили важность защиты и сохранения Арктики и содействия ее устойчивому экономическому развитию, работая в консультациях с коренными народами Арктики … лидеры обсудили пути активизации сотрудничества в области чистых технологий, эффективного использования ресурсов и энергии, энергетической безопасности, важнейших минеральных ресурсов и устойчивых цепочек поставок", - отмечается в сообщении.
В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США с участием президента Джо Байдена. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
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