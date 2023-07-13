https://ria.ru/20230713/pogranichniki-1883870239.html

Герой России рассказал о подвиге пограничников 12-й заставы в Таджикистане

Герой России рассказал о подвиге пограничников 12-й заставы в Таджикистане - РИА Новости, 13.07.2023

Герой России рассказал о подвиге пограничников 12-й заставы в Таджикистане

Ровно 30 лет назад пограничники российской 12-й заставы в Таджикистане совершили подвиг, не сломившись в неравном бою со значительно превосходящими силами... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:20

2023-07-13T01:20

2023-07-13T01:21

таджикистан

андрей мерзликин

снг

содружество

россия

афганистан

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ровно 30 лет назад пограничники российской 12-й заставы в Таджикистане совершили подвиг, не сломившись в неравном бою со значительно превосходящими силами бандитов из числа афганских моджахедов и таджикских оппозиционеров. О подвиге российских солдат рассказал РИА Новости непосредственный участник тех событий, Герой России Андрей Мерзликин. После распада СССР охрана границ стран СНГ отвечала как общим интересам государств Содружества, так и национальным интересам России. В этот период таджикско-афганскую границу протяженностью более тысячи километров охраняли российские пограничники из числа дислоцированной в Таджикистане Группы Пограничных войск, в состав которой входил Московский пограничный отряд. "Отрядом командовали люди, которые были примером для подчиненных. Если они сами чего-то сначала не сделают, то никогда не отдавали приказ другим делать это", - рассказал Мерзликин. 12-й заставой "Саригор" командовал старший лейтенант Михаил Майборода, лейтенант Мерзликин был его заместителем. Андрей Мерзликин рассказал о микроклимате, который сложился на 12-й заставе, и во многом благодаря которому ее бойцы совершили подвиг. "Часто говорят, что застава – это семья, так вот у нас так и было. Мы были единым целым. Конечно, я не идеализирую – была и дедовщина, но в несравнимо меньших масштабах, чем в других местах. И у нас никогда не было такого, чтобы ребят унижали. Наоборот, делали так, чтобы они были заинтересованы делать что-то в интересах службы", - говорит Мерзликин. Российские пограничники несли службу в Таджикистане в условиях дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. В 1992 году в этой стране, по сути, вспыхнула гражданская война. С начала 1993 года обстановка на таджикско-афганской границе значительно обострилась. В марте 1993 года в Сарваде, северной провинции Афганистана, сконцентрировались более тысячи вооруженных боевиков. Стало ясно, что вооруженное столкновение неминуемо. "Если до февраля 1993-го боевые действия происходили на территории Пянджского отряда, то с февраля они велись и на территории Московского отряда - начиная с 16-й заставы, последовательно к 15-й, 14-й, 13-й, 11-й, и 10-й заставам. А нашу 12-ю в тот период боевики как бы "пропустили", - говорит Андрей Мерзликин. Но 13 июля в четыре часа утра афганские душманы и таджикские боевики-оппозиционеры, всего свыше 250 бандитов, напали на 12-ю погранзаставу. "Перед этим я отдал пограничникам приказ на охрану и оборону заставы. Пришел в Дом офицерского состава (ДОС), лег и за две-три минуты уснул. Проснулся от того, что раздался взрыв, полетели стекла. Не пойму, что происходит. Спрашиваю у Майбороды: "Миша, что случилось?". Тот отвечает: "Началось", и побежал к казарме заставы. Я тоже выбегаю - в окоп, на один фланг обороны, Миша на другой", - рассказывает Мерзликин. Уже после боя стало известно, что бандиты долго и тщательно готовились к массированной атаке. По плану, заставу с фронта атаковали афганские душманы, а с флангов – присоединившиеся к ним боевики таджикской оппозиции. Боевики таджикской оппозиции и афганские душманы одной из целей ставили ликвидацию пограничных застав, которые перекрывали основные направления переброски боевиков через таджикско-афганскую границу, доставку оружия и боеприпасов, а также наркотиков из Афганистана. Моджахеды также рассчитывали, что гибель большого количества российских пограничников заставит руководство РФ вывести с территории Таджикистана российские вооруженные силы и пограничные войска. Застава вступила в бой с превосходящими силами противника в невыгодных для себя условиях. Тем не менее, пограничники отражали одну атаку противника за другой. Бандиты отрезали защитников заставы от складов с оружием, но выбить их из последней импровизированной цитадели — полуразрушенной траншеи на краю плато — не могли несколько часов. Уже в самом начале боя начальник заставы Михаил Майборода получил тяжелое осколочное ранение в спину и потерял сознание. Вся территория простреливалась перекрестным огнем, укрывшиеся в окопе бойцы не имели ни малейшей возможности подобраться к раненому командиру. Его тело найдут после боя. В той ситуации командование заставой принял лейтенант Андрей Мерзликин. Обстановка складывалась критическая, к утру пограничники несли большие потери. Героически сражался старший прожекторист рядовой Сергей Борин. Огнем из пулемета он уничтожил десятки бандитов и их пулеметный расчет. Трижды атакующие забрасывали Борина гранатами, но тот продолжал стрелять. И лишь когда воин был смертельно ранен, боевики немного продвинулись вперед. Командир отделения службы собак сержант Владимир Елизаров отражал атаки противника, пытавшегося захватить БМП. Меткими очередями Елизаров не подпускал врагов к боезапасу, находящемуся в машине. Бандиты окружили и ранили пограничника, но тот еще два часа сдерживал наседавших боевиков. Озлобленные душманы почти в упор расстреляли воина. Сержант Сергей Сущенко, имевший квалификацию санитарного инструктора в ходе боя сумел оказать помощь четырем раненым товарищам. До последней возможности Сущенко оборонял неприкрытый участок опорного пункта в районе питомника служебных собак. Когда же кончились патроны, уже тяжелораненый сержант достал последние гранаты и забрасывал ими бандитов. Последней гранатой Сущенко подорвал себя вместе с окружившими его боевиками. Механик-линейный надсмотрщик рядовой Игорь Филькин не давал боевикам ворваться в опорный пункт, и тем самым создавал условия для организованного боя заставы. Но в конце концов боевики зашли с тыла и в упор расстреляли тяжелораненого солдата. С 7 часов утра сражение приняло характер очагового противоборства. "Живых боевиков я видел на расстоянии полутора метров. Там было так - кто быстрее успеет выстрелить", - рассказывает Андрей Мерзликин. После полудня заканчивались патроны и гранаты, многие бойцы были ранены и контужены. В разгар боя настоящий подвиг совершил Мирбако Додоколонов - молодой солдат, весной того года призванный из Таджикистана. Его на заставе звали "Додик" - но это было простым сокращением фамилии. В ДОСе хранился резерв патронов для проведения учебных стрельб. Так случилось, что именно Додоколонов смог добраться до него. Хотя поначалу все думали, что Мирбако погиб. "И вдруг мы видим, что прибегает Додик с цинком патронов и под прицельным огнем тащит его к нам. Ну тут уже нашему счастью практически не было предела. Мы потом спрашивали – как ты смог это сделать? А он и не мог объяснить – говорил, что прибежал в ДОС, схватил ящик, вылез в окно и побежал по прямой. И ему повезло", - вспоминает Андрей Мерзликин. И все же силы защитников заставы продолжали редеть. К 15.00 в живых осталось всего 18 человек. Лейтенант Мерзликин понял, что удержать заставу все же не удастся. Тогда офицер принял решение идти на прорыв. "Это было очень тяжелое решение. Я с заставы уходить не собирался, ведь после ранения Миши я отвечал за нее. И было неизвестно, оставались ли еще живые ребята или нет. Но не было связи, и патроны кончались", - говорит он. Дважды контуженный, Мерзликин четко организовал отход личного состава, стремительным броском прорвал кольцо окружения и соединился с резервом пограничного отряда, высланным на выручку. Прикрывал отход товарищей командир отделения сержант Сергей Евланов. Метким броском гранаты он уничтожил пулеметный расчет противника, а очередью из пулемета снял двух наблюдателей-корректировщиков огня с ближней сопки. Осколок разорвавшегося снаряда пробил грудь Евланова, но товарищи подхватили сержанта на руки и вынесли с поля боя. Тяжелораненые, еле державшиеся на ногах от усталости пограничники вышли прямо на резерв Московского погранотряда, который двигался на выручку с 13-й заставы. Командовал той группой начальник отряда подполковник Василий Масюк. Андрей Мерзликин скомандовал своим бойцам построиться и с трудом доложил Масюку, что оставшийся в живых личный состав 12-й заставы находится перед командиром отряда. Эти кадры видеосъемки с не сдерживавшими рыданий бойцами обошли весь мир. "Сам доклад я не помню. Была такая эмоциональная опустошенность от того, что все закончилось. Но помню, что радости не было. А было обидно от того, что мы живы, мы дошли до своих, а остальные ребята – нет", - говорит Мерзликин. 12-я застава была разрушена, но не сломлена и не уничтожена. Из почти полусотни ее защитников 25 человек погибли. Но и боевики потеряли убитыми порядка 70 человек. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ звание Героя России было присвоено Сергею Борину, Владимиру Елизарову, Сергею Сущенко, Игорю Филькину (всем четверым – посмертно), а также Андрею Мерзликину и Сергею Евланову. 29 человек наградили орденом "За личное мужество", 17 - медалью "За отвагу". Первого ноября 1993 года 12-я пограничная застава получила наименование "имени 25 героев". Саму заставу позже восстановили на новом месте. В 2005 году участок таджикско-афганской границы, который оборонял Московский погранотряд, перешел под контроль пограничной службы Таджикистана.

https://ria.ru/20230528/suverenitet-1874598538.html

https://ria.ru/20230511/prazdnik-1871065152.html

https://ria.ru/20230505/rossiya-1870076123.html

https://ria.ru/20230605/eaes-1876335417.html

https://ria.ru/20230303/gosduma-1855608293.html

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таджикистан, андрей мерзликин, снг, содружество , россия, афганистан