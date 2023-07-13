Рейтинг@Mail.ru
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/plan-1884079078.html
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России - РИА Новости, 13.07.2023
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России
Немецкое издание Bild представило некоторые детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:59
2023-07-13T20:59
в мире
россия
йенс столтенберг
нато
bild
европа
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883541945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2cf3ebe2ff51c922a74700f3562917.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкое издание Bild представило некоторые детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. План, охарактеризованный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как "самый крупный оборонный план со времен холодной войны", содержит в себе 4,4 тысячи страниц. Прежде всего, план подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Кроме того, главнокомандующий силами НАТО в Европе в случае возникновения угрозы сможет принимать некоторые решения без дополнительных консультаций с альянсом. План также отводит важную роль в оборонных планах Германии: страна должна стать важнейшим логистическим узлом для силы альянса, также обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире. Также некоторые страны альянса возьмут на себя защиту союзников восточного фланга: Германия будет защищать Литву, Великобритания - Эстонию, а Канада - Латвию. Помимо этого, альянс намерен защитить себя от актов саботажа и диверсий, усилив защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры. Союзники намерены, в числе прочего, укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои, а также развивать системы ПВО и увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883505243.html
https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883541945_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_b9021e0480404af35673f24da7453ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, йенс столтенберг, нато, bild, европа, германия
В мире, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Bild, Европа, Германия
Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России

Немецкое издание Bild представило детали оборонного плана НАТО при нападении России

© AP Photo / Paul EllisСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Саммит НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкое издание Bild представило некоторые детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России.
План, охарактеризованный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как "самый крупный оборонный план со времен холодной войны", содержит в себе 4,4 тысячи страниц.
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО
12 июля, 19:54
Прежде всего, план подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Кроме того, главнокомандующий силами НАТО в Европе в случае возникновения угрозы сможет принимать некоторые решения без дополнительных консультаций с альянсом.
План также отводит важную роль в оборонных планах Германии: страна должна стать важнейшим логистическим узлом для силы альянса, также обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.
Также некоторые страны альянса возьмут на себя защиту союзников восточного фланга: Германия будет защищать Литву, Великобритания - Эстонию, а Канада - Латвию.
Помимо этого, альянс намерен защитить себя от актов саботажа и диверсий, усилив защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО
11 июля, 13:18
Союзники намерены, в числе прочего, укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои, а также развивать системы ПВО и увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.
Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Посол России в Париже не исключил запасного плана НАТО по Украине
12 июля, 11:47
 
В миреРоссияЙенс СтолтенбергНАТОBildЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала