https://ria.ru/20230713/plan-1884079078.html

Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России

Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России - РИА Новости, 13.07.2023

Немецкие СМИ сообщили детали плана НАТО при нападении со стороны России

Немецкое издание Bild представило некоторые детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:59

2023-07-13T20:59

2023-07-13T20:59

в мире

россия

йенс столтенберг

нато

bild

европа

германия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкое издание Bild представило некоторые детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. План, охарактеризованный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как "самый крупный оборонный план со времен холодной войны", содержит в себе 4,4 тысячи страниц. Прежде всего, план подразумевает развертывание 300 тысяч военных в высокой степени готовности. Кроме того, главнокомандующий силами НАТО в Европе в случае возникновения угрозы сможет принимать некоторые решения без дополнительных консультаций с альянсом. План также отводит важную роль в оборонных планах Германии: страна должна стать важнейшим логистическим узлом для силы альянса, также обсуждается возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО в немецком Висбадене вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире. Также некоторые страны альянса возьмут на себя защиту союзников восточного фланга: Германия будет защищать Литву, Великобритания - Эстонию, а Канада - Латвию. Помимо этого, альянс намерен защитить себя от актов саботажа и диверсий, усилив защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры. Союзники намерены, в числе прочего, укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, чтобы они были способны вести тяжелые бои, а также развивать системы ПВО и увеличивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883505243.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html

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в мире, россия, йенс столтенберг, нато, bild, европа, германия