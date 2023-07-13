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В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину - РИА Новости, 13.07.2023
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17:09 13.07.2023 (обновлено: 18:13 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html
В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину
В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину - РИА Новости, 13.07.2023
В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину
Советский районный суд Рязани заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину по делу о получении взятки,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:09
2023-07-13T18:13
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РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину по делу о получении взятки, следует из материалов дела на сайте суда. &quot;Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. &lt;...&gt; Удовлетворено. &lt;...&gt; Лицо, в отношении которого поступил материал, &lt;...&gt; Петина Ирина Александровна&quot;, — указано в материалах на сайте суда.По данным картотеки дел, ходатайство поступило 11 июля, тогда же по нему вынесли решение. Как уточняет пресс-служба Советского районного суда Рязани, ходатайство об аресте поступило в отношении "бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки")". "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 сентября 2023 года включительно", — говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня его вынесения. Петина работала в должности заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011-го, в 2020-2022 годах была сенатором от исполнительного органа власти региона.
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Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, Рязанский областной суд, Совет Федерации РФ
В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину

Бывшего сенатора Петину арестовали в Рязани на два месяца за получение взятки

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИрина Петина
Ирина Петина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Ирина Петина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину по делу о получении взятки, следует из материалов дела на сайте суда.
«

"Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Удовлетворено. <...> Лицо, в отношении которого поступил материал, <...> Петина Ирина Александровна", — указано в материалах на сайте суда.

По данным картотеки дел, ходатайство поступило 11 июля, тогда же по нему вынесли решение.
Как уточняет пресс-служба Советского районного суда Рязани, ходатайство об аресте поступило в отношении "бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки")".
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"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 сентября 2023 года включительно", — говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня его вынесения.
Петина работала в должности заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011-го, в 2020-2022 годах была сенатором от исполнительного органа власти региона.
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