https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html

В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину

В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину - РИА Новости, 13.07.2023

В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину

Советский районный суд Рязани заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину по делу о получении взятки,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:09

2023-07-13T17:09

2023-07-13T18:13

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РЯЗАНЬ, 13 июл — РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину по делу о получении взятки, следует из материалов дела на сайте суда. "Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Удовлетворено. <...> Лицо, в отношении которого поступил материал, <...> Петина Ирина Александровна", — указано в материалах на сайте суда.По данным картотеки дел, ходатайство поступило 11 июля, тогда же по нему вынесли решение. Как уточняет пресс-служба Советского районного суда Рязани, ходатайство об аресте поступило в отношении "бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки")". "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 сентября 2023 года включительно", — говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня его вынесения. Петина работала в должности заместителя министра здравоохранения Рязанской области с 2011-го, в 2020-2022 годах была сенатором от исполнительного органа власти региона.

https://ria.ru/20221201/magomedovy-1835704052.html

https://ria.ru/20221227/arashukov-1841707509.html

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Кирилл Волков

происшествия, рязань, рязанская область, россия, рязанский областной суд, совет федерации рф