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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля

Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля - РИА Новости, 13.07.2023

Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:38

2023-07-13T22:38

2023-07-13T22:38

турция

зерновая сделка

омер челик

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

в мире

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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки, Анкара не ожидает кризиса по этой теме, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. "Господин Путин понимает чувствительность господина президента (Тайипа Эрдогана) по этой теме. С нашей стороны также есть чувствительность по той теме, чтобы продукция доходила до нуждающихся стран. 17 июля заканчиваются сроки действия механизма. До этой даты господин президент проведет переговоры с господином Путиным. Мы ожидаем, что не будет кризиса в этой теме", - сказал Челик.

турция

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2023

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турция, зерновая сделка, омер челик, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире