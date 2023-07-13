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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля - РИА Новости, 13.07.2023
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22:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/peregovory-1884087797.html
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля - РИА Новости, 13.07.2023
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:38
2023-07-13T22:38
турция
зерновая сделка
омер челик
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки, Анкара не ожидает кризиса по этой теме, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk. Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. "Господин Путин понимает чувствительность господина президента (Тайипа Эрдогана) по этой теме. С нашей стороны также есть чувствительность по той теме, чтобы продукция доходила до нуждающихся стран. 17 июля заканчиваются сроки действия механизма. До этой даты господин президент проведет переговоры с господином Путиным. Мы ожидаем, что не будет кризиса в этой теме", - сказал Челик.
турция
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турция, зерновая сделка, омер челик, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Турция, Зерновая сделка, Омер Челик, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля

Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным до окончания срока действия зерновой сделки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до завершения сроков действия зерновой сделки, Анкара не ожидает кризиса по этой теме, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.
Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля.
"Господин Путин понимает чувствительность господина президента (Тайипа Эрдогана) по этой теме. С нашей стороны также есть чувствительность по той теме, чтобы продукция доходила до нуждающихся стран. 17 июля заканчиваются сроки действия механизма. До этой даты господин президент проведет переговоры с господином Путиным. Мы ожидаем, что не будет кризиса в этой теме", - сказал Челик.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ТурцияЗерновая сделкаОмер ЧеликРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ мире
 
 
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