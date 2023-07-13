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ГД приняла во II чтении проект о работе студентов педколледжей

ГД приняла во II чтении проект о работе студентов педколледжей - РИА Новости, 13.07.2023

ГД приняла во II чтении проект о работе студентов педколледжей

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект согласно которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:43

2023-07-13T21:43

2023-07-13T21:44

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект согласно которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в системе дошкольного образования и начальной школе. Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся в педколледжах, достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью. Госдума также одобрила поправки к проекту, по которым все обучающиеся последних курсов по специальностям группы "Образование и педагогические науки" смогут работать в начальной школе и с дошкольниками. Ранее проект разрешал только работу в детских садах для студентов, обучающихся по специальности "Дошкольное образование". "Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах. Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, и в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

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