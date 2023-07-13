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Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 13.07.2023
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23:06 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 13.07.2023
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина
Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:06
2023-07-13T23:06
максим паршин
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном размере, его отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Как следует из открытых источников, Моносов являлся генеральным директором организации "БФТ-холдинг" (ранее – "Бюджетные и финансовые технологии").
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максим паршин, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максим Паршин, Москва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина

Суд отказался арестовывать взяткодателя Моносова по делу замглавы Минцифры Паршина

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался арестовывать взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном размере, его отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как следует из открытых источников, Моносов являлся генеральным директором организации "БФТ-холдинг" (ранее – "Бюджетные и финансовые технологии").
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Максим ПаршинМоскваМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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