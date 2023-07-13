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Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2023
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22:44 13.07.2023 (обновлено: 01:28 14.07.2023)
https://ria.ru/20230713/parshin-1884088289.html
Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест
Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест - РИА Новости, 14.07.2023
Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, следствие настаивало на... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T22:44
2023-07-14T01:28
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
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максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва
Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Москва
Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест

Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Паршин
Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Паршин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.
Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
Молоток в зале судебных заседаний
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки
1 июня, 12:13
 
Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Москва
 
 
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