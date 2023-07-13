Рейтинг@Mail.ru
Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 13.07.2023 (обновлено: 18:22 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/parshin-1884055544.html
Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина
Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 13.07.2023
Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина
Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:13
2023-07-13T18:22
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577393234_0:113:3125:1871_1920x0_80_0_0_4315cf85499ed93497fe252236f7d2b2.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Паршину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали.За получение должностным лицом особо крупной взятки предусмотрено наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230705/krym-1882303866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577393234_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a7a4fd1e5d77d308078aa6874717af3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина

Следствие попросило суд арестовать замглавы Минцифры Паршина за получение взятки

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкМаксим Паршин
Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Максим Паршин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Паршину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали.
За получение должностным лицом особо крупной взятки предусмотрено наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.
Задержание трех сотрудников УФСИН в Крыму по подозрению в получении взяток
Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали за взятки
5 июля, 10:31
 
Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала