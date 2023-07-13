https://ria.ru/20230713/parshin-1884055544.html

Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина

Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина - РИА Новости, 13.07.2023

Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать замглавы Минцифры Паршина

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:13

2023-07-13T18:13

2023-07-13T18:22

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Паршину меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали.За получение должностным лицом особо крупной взятки предусмотрено наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230705/krym-1882303866.html

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2023

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максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)