https://ria.ru/20230713/pamyatnik-1883900014.html

Путин оценил открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате

Путин оценил открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате - РИА Новости, 13.07.2023

Путин оценил открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, назвав возведение монумента... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:59

2023-07-13T09:59

2023-07-13T16:15

владимир путин

россия

алма-ата

казахстан

александр невский

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884017025_0:0:1175:660_1920x0_80_0_0_a8d7d7d157aa3c41f96df0fb2696aec8.jpg

АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, назвав возведение монумента большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России. Памятник Александру Невскому открыли в четверг в Алма-Ате на площади перед собором, носящим имя князя. Памятник представляет собой отлитую в бронзе фигуру князя Александра верхом на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках. "Поздравляю вас с большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России - открытием памятника святому благоверному князю Александру Невскому", - отметил глава российского государства, чье приветственное обращение зачитал помощник президента Владимир Мединский. По словам Путина, "проходят столетия, но в исторической памяти не меркнет облик этого великого правителя Руси". "Мы восхищаемся его мужеством и мудростью, жертвенными подвигами, совершенными на благо родной земли, почитаем как хранителя веры и народного единства. Образ князя вдохновлял защитников Родины в годы суровых испытаний, а его наследие как дипломата, государственника и сегодня служит значимой основой для выстраивая диалога между представителями разных народов, разных конфессий на евразийском пространстве", - добавил российский лидер. Он напомнил, что монумент открывается в год десятилетия с момента подписания договора между РФ и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке, а также в год 20-летия со дня образования казахстанского митрополичьего округа. "Благодарю всех, чьими усилиями это по-настоящему торжественное и памятное мероприятия состоялось - это автор монумента, представители Русской православной церкви, Российского военно-исторического общества и наши казахстанские друзья, все неравнодушные люди, которые с искренним уважением бережно хранят и чтут наше общее историческое наследие", - подчеркнул Путин.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам церемонии открытия памятника отметил, что своими дипломатическими решениями Невский "способствовал формированию уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира на евразийском пространстве". "Его благородные идеи созвучны политике руководства Республики Казахстан, направленной на сохранение гражданского согласия и укрепление единства в поликультурном и поликонфессиональном казахстанском обществе", - сказал патриарх, чьи слова приводятся на сайте РПЦ.Он отметил, что подвиг князя вдохновлял многих людей в годы Великой Отечественной войны, "побуждая мужественно и твердо отстаивать государственный суверенитет, духовную свободу и нравственные идеалы". "Вспоминая святого Александра Невского, мы возносим молитвы, чтобы он, предстоя Господу, оградил нас и сегодня от всякого зла, защитил от вражды, неприязни и различных нестроений. Желаю всем православным христианам Казахстана крепости душевных и телесных сил, "всякой радости и мира в вере" (Рим. 15:13), обильных милостей и помощи от Христа Жизнодавца. Великодаровитый Господь да хранит благословенную землю Казахстанскую", - заключило предстоятель Русской православной церкви.

https://ria.ru/20230522/ladoga-1873383299.html

https://ria.ru/20230514/lavra-1871650221.html

россия

алма-ата

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, алма-ата, казахстан, александр невский, владимир мединский